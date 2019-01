Brook-Quartier: Es geht voran

von Christiane Großmann

Die Bauleitplanung für das Quartier „Auf dem Brook“ in Parchim geht bald in die nächste Etappe: Nach der Auswertung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange arbeitet die Stadt momentan mit Hochdruck an der Vorbereitung des Auslegungsbeschlusses, erfuhr SVZ von Bürgermeister Dirk Flörke. Die etwa 2,2 Hektar große Fläche steht vor großen planerischen Herausforderungen.

Das Quartier in attraktiver Lage am Rande der Innenstadt an Parchims ältester nachgewiesenen Straße fristet derzeit ein städtebauliches Schattendasein. Künftig soll es in einen attraktiven Standort für neue zeitgemäße Wohnformen verwandelt werden. Die Parchimer Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) hat hier große Ambitionen, Modellprojekte für neues Wohnen in der Altstadt zu verwirklichen. Gedacht ist dabei an eine Mischung aus individuellem Wohnungs- und Mietwohnungsbau.