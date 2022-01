Geschäftsleben in Parchim : Buchhaus Fette feiert Neueröffnung in der Lindenstraße

Seit dem 5. Januar ist das Geschäft wieder in der Lindenstraße für die Kunden da. Der Laden wird seit 1982 von einer Parchimer Familie geführt.

05. Januar 2022, 10:46 Uhr

Seit dem 5. Januar ist das Geschäft wieder in der Lindenstraße für die Kunden da. Der Laden wird seit 1982 von einer Parchimer Familie geführt.

Die erste Besucherin im neu eröffneten Buchhaus Fette in Parchim war gleich morgens eine Blumenbotin: Sie überbrachte Inhaberin Silke Fette die Grüße der Eltern zu diesem besonderen Tag. Seit dem 5. Januar ist das Traditionsgeschäft wieder in der Lindenstraße 45 ansässig. Dort begründeten Waltraud und Gotram Fette 1982 die Familientradition.

Silke Fette führt den Laden seit 2011 in zweiter Generation. Sie und ihre Mitarbeiterin Angela Rueß waren am Mittwoch überglücklich, dass mit dem Umzug alles so gut klappte.