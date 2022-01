Club am Südring in Parchim : Corona zum Trotz: Plan für die Winterferien steht längst

Menschen wie Lothar Vogt sind das Rückgrat des kleinen hauptamtlichen Teams im Mehrgenerationenhaus Parchim. Sie sind immer verfügbar. Auf Winterferienkinder und ihre Familien warten wieder viele Angebote.

Avatar_prignitzer von Christiane Großmann

16. Januar 2022, 11:33 Uhr

Wenn es im Haus mal klemmt, quietscht, tropft oder hakt, weiß Ralf Wöhnl vom „Club am Südring“ in Parchim, welche Telefonnummer er zu wählen hat, um den nur ein paar Hausnummern weiter wohnenden Lothar Vogt zu alarmieren. „Er ist unser Handwerker des Vertrauens und hat uns schon viel geholfen“, sagt der Mitarbeiter im Jugend- und Familienzentrum.

Seit etwa zwei Jahren unterstützt Lothar Vogt mit seinem handwerklichen Geschick ehrenamtlich das Mehrgenerationenhaus in Trägerschaft des Vereins Bürgerkomitee Südstadt. „Ich mache das, weil ich eine Aufgabe brauche. Kleine Vereine wie dieser haben wenig Geld. Als Rentner bin ich sofort greifbar, wenn Unterstützung gefragt ist“, beschreibt er seine Motivation. Dann wehrt der 77-Jährige bescheiden ab: „Andere machen noch viel mehr als ich.“

Ehrenamt als Rückgrat des Vereins

Ehrenamtliche, wie zum Beispiel der „Handwerker des Vertrauens“ oder die Lesepaten, bilden das Rückgrat des hauptamtlichen Teams im Jugend- und Familienzentrum. Eine Lesepatin kommt sogar extra aus Werder nach Parchim, um Kinder mit in ihre Bücherwelt zu nehmen.

Andere Freiwillige helfen beim Frühlingsbasteln oder den Vorbereitungen für das Osterfeuer und stehen verlässlich wie ein Uhrwerk in den Sommerferien auf der Matte, in denen die Einrichtung an mindestens sechs Tagen in der Woche mit speziellen Angeboten Ferienkinder und ihre Familie anspricht.

Ohne ehrenamtlichen „Beistand“ wäre im Mehrgenerationenhaus auch die Arbeit im Bereich Gesundheitsförderung und Umweltbildung für Schulklassen kaum zu stemmen. Für die beliebten Pilzwanderungen ins nahe gelegene Buchholz kann das Team einen ehemaligen Naturparkranger buchen. Viele helfende Hände werden alle Jahre wieder in der Adventszeit gebraucht, wenn sich Schüler zum Gestecke basteln oder in der Weihnachtsbäckerei angesagt haben.

Wintergrillen und Angebote für Kreative

Lothar Vogt wird spätestens am 18. Februar wieder für den „Club am Südring“ im Einsatz sein. Dann begleitet er die Nistkastenbauer um Ralf Wöhnl in die Kastanienallee, wo die Unterkünfte für die gefiederten Bewohner des Buchholzes an Bäumen angebracht werden sollen. Die Aktion ist selbstverständlich im Vorfeld mit der Stadt abgestimmt und wird von einem Mitglied des Naturschutzbundes begleitet.

Im Anschluss sind Ferienkinder und gern auch ihre erwachsenen Begleiter zum Wintergrillen an der Feuerschale auf dem Hof hinterm Club eingeladen.

Corona hin oder her: Die Angebote für die Winterferien stehen längst fest. Am 8. Februar ist zum Beispiel Kinotag, einen Tag später wird der Clubmeister im Billard gesucht. Am 11. Februar darf von nachmittags bis in die Puppen an der PlayStation gezockt werden.

Und auch die Kreativen kommen auf ihre Kosten: Am 15. Februar können sie zum Bespiel eine uralte Wachsmaltechnik aus dem alten Ägypten und antiken Griechenland neu entdecken. Sie heißt Encaustic. Zwei Drybrushing-Kurse unter Anleitung folgen am 17. Februar. Das Gute daran ist: Für diese Art der Keramikmalerei sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Alle Planungen wegen Corona weiterhin unter Vorbehalt

Natürlich kann nur unter Vorbehalt geplant werden, da niemand weiß, wie sich die Pandemie-Situation in den nächsten Wochen weiter entwickelt. Gerade in dieser Zeit ist es besonders wichtig, dass sich an den Veranstaltungen Interessierte im Vorfeld anmelden, damit alles gut organisiert werden kann.

Der Winterferienplan liegt bereits im Mehrgenerationenhaus am Südring 19 aus. Aktuell benötigen Kinder und Jugendliche für den Besuch einen negativen Coronatest. Das ist aber kein Problem, da die Tests kostenlos im Club durchgeführt werden können.

Das Jugend- und Familienzentrum spricht mit seinen Angeboten ebenfalls Ferienkinder an, die die unterrichtsfreie Zeit im Hort verbringen. Gruppen, die einen Ausflug in die Südstadt unternehmen möchten, sind nach vorheriger Anmeldung herzlich willkommen.