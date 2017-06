Parchim : Die Klima-Agenten rüsten auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

Mit dieser Ausrüstung können Parchims Klima-Agenten punkten: Die Zehntklässler der Pestalozzi-Schule packten gestern Kisten aus, die mit modernstem Lehrmaterial zum Thema Erneuerbare Energien gefüllt waren. Die Parchimer Förderschule ist nach der Regionalen Schule in Marnitz und einem Gymnasium in Rostock erst die dritte Bildungseinrichtung in Mecklenburg-Vorpommern und die 40. in ganz Deutschland, die über dieses Material verfügt.

Und das haben sich die Parchimer selbst zuzuschreiben. Denn sie waren, wie SVZ berichtete, Sieger in einem Klima-Wettbewerb der Allianz-Versicherung. Das Preisgeld half, um den Eigenanteil der Schule für das moderne Unterrichtsmaterial zu finanzieren. Den Rest übernahm die VRD Stiftung für Erneuerbare Energien aus Heidelberg.

Geschäftsführer Dr. Georg Eysel-Zahl brachte gestern die Holzkisten nach Parchim. Die gemeinnützige Stiftung arbeitet u.a. mit einer pädagogischen Hochschule in Heidelberg zusammen, um das Programm und das Material für Kinder zu entwickeln. Auf diese Weise entstanden die verschiedenen Unterrichtsmodule zum Thema Erneuerbare Energien, die in Holzkisten verpackt sind und zum Anfassen und Ausprobieren einladen. Dabei ist auch daran gedacht, dass die Größeren ihr Wissen an Kleinere, beispielsweise in Kindertagesstätten, weitergeben können.

Solche Zusammenarbeit ist auch ein Ansatz in der Pestalozzischule. Die Schüler von Birthe Buczilowski sind bereits seit der achten Klasse als Klima-Agenten unterwegs, um Energieeinsparungen in der Schule voran zu bringen. Die Jugendlichen sind in andere Klassen gegangen, um von ihrem Projekt zu berichten und Ideen zusammengetragen.

So wurden beispielsweise Regentonnen aufgestellt, um Wasser zu sparen, berichtet Lehrerin Birthe Buczilowski. Es wurde analysiert, wie viel Strom verschiedene Elektrogeräte verbrauchen – auch im Stand by-Betrieb – und es wurden Verbraucher vom Netz genommen. In den Wintermonaten achteten die Schüler darauf, dass die Heizungen nicht auf Stärke fünf, sondern auf zwei oder drei gedreht sind. Auch ein angemessenes Lüftungsverhalten spielt eine Rolle. Ganz viel wurde an der Heizung gearbeitet, sagt die Lehrerin. Sie verweist auf das Zusammenwirken mit Hannes Völsch, Klimaschutzmanager vom Landkreis.

Einen Teil der neuen Ausrüstung wollen die Pestalozzi-Schüler am 14. Juli in Parchim präsentieren, wenn sie sich mit der Schule am Alten Hafen und der Förderschule Lübz zu einem besonderen Vergleich treffen. Im AWT-Unterricht wurden Solarmobile gebaut, erfuhr SVZ. Diese treten in einem Rennen gegeneinander an.

Die VRD-Stiftung hat übrigens noch ein anders Angebot für Schulen zum Thema umweltfreundliche Mobilität, erklärt Eysel-Zahl. Dann reist man mit Elektoautos, -fahrrädern und -mopeds an.

von Michael Beitien

erstellt am 24.Jun.2017 | 05:00 Uhr