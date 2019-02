Dargelütz : Dorfclub darf gemietet werden

von svz.de

04. Februar 2019, 09:09 Uhr

Der Dorfclub Dargelütz stellt seinen Vereinsraum gern auch anderen Vereinen und Interessengruppen für Veranstaltungen sowie für Familienfeierlichkeiten zur Verfügung. Die Räumlichkeiten sind prima in Schuss und gut ausgestattet, unterstreicht Vereinsvorsitzender Heinrich Fauck. Wie geplant wurde gerade eben erst zu Jahresbeginn in der Küche der Malerpinsel geschwungen. Wer den Dorfclub für ein paar Stunden mieten möchte, kann sich direkt mit Heinrich Fauck in Verbindung setzen.

Am 9. März darf in Dargelütz das Tanzbein geschwungen werden. Die Frauentagsfeier gehört seit langem zu den festen Terminen im Jahresplan des Vereins. Noch sind Reservierungen möglich.