Parchim : Drachenboote auf dem Wockersee

Am Sonnabend können Zuschauer Drachenbootennen auf dem Wockersee erleben. Zum zweiten Mal lädt der Verein Hartcorallen aus Parchim zu einem Wettstreit auf dem heimischen See ein. Jenny Busse von den Gastgebern erklärt zum Ablauf: Der Bürgermeister eröffnet die Veranstaltung um 9.30 Uhr. Um 9.40 findet eine gemeinsame Erwärmung statt. Die Rennen beginnen um 10 Uhr. Sieben Teams sind gemeldet. In der Mittagspause und über den ganzen Tag gibt es ausreichende Möglichkeiten zur Verpflegung. Dafür sorgen das Brauhaus und Elftklässer vom Friedrich-Franz-Gymnasium. Bis ca. 16 Uhr finden die Rennen statt. Der Eintritt ist frei. Wichig für alle Besucher: Im gesamten Voigtsdorfer Weg herrscht Parkverbot. Als offizieller Parkplatz gilt der am Stadion am See. Die Zufahrt erfolgt über die Straße nach Dargelütz. „Das Parkverbot ist ausgeschildert und es ist davon auszugehen, dass das Ordnungsamt an dem Tag unterwegs sein wird“, meint Jenny Busse.