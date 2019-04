Parchim : DRK lädt zum Flohmarkt

von svz.de

16. April 2019, 08:20 Uhr

Parchim | Der 15. DRK-Flohmarkt ist bereits in der Vorbereitung. Am 11. Mai öffnet die Geschäftsstelle des Parchimer Kreisverbandes in der Zeit von 10 bis 14 Uhr die Türen. Die Besucher erwartet allerlei Nützliches, dazu eine Kinderhüpfburg, ein Glücksrad und Fahrzeuge des Katastrophenschutzes können bestaunt werden. Verpflegung kommt aus der Gulaschkanone sowie vom Grill. Mit dem Flohmarkt soll die Arbeit der Wasserretter sowie der Betreuungsangebote für Senioren unterstütz werden.