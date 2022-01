Kirchengemeinde Slate : Echter Hausschwamm wird aus dem Pfarrhaus verbannt

Im Slater Pfarrhaus laufen Sanierungsmaßnahmen. Dabei fanden Ziegel einer alten Scheune in Stresendorf Wiederverwendung.

Avatar_prignitzer von Christiane Großmann

19. Januar 2022, 16:06 Uhr

Im Slater Pfarrhaus laufen Sanierungsmaßnahmen. Dabei fanden Ziegel einer alten Scheune in Stresendorf Wiederverwendung.

Auf den ersten Blick sah es nur wie ein kleiner feuchter Fleck an der Decke in der Kehle des Anbaus aus. Doch mit jedem weiteren Stein, der aufgenommen wurde, offenbarte sich das ganze Ausmaß der Schäden, die der „Gemeine Hausschwamm“ jahrelang unbemerkt am Pfarrhaus in Slate angerichtet hatte.

Lange Zeit im Verborgenen gewütet

Das ist nämlich das Fiese am „Echten Hausschwamm“, der als gefährlichster Hausfäulepilz gilt: Er entfaltet seine zerstörerischen Kräfte lange Zeit im Verborgenen, bis überhaupt die ersten Warnsignale auftauchen.

Im Slater Pfarrhaus kamen sie vor etwa zwölf Monaten ans Tageslicht. Für die Kirchengemeinde war sofort klar: Das wird ein teurer und langwieriger Sanierungsfall, der erst gar nicht auf die lange Bank geschoben werden darf. Zum Glück greift auch die Landeskirche der Gemeinde finanziell unter die Arme.

Christiane Großmann

Erste Bauetappe abgeschlossen

Vor wenigen Tagen konnte nun die erste Bauetappe abgeschlossen werden: Zum Einsatz kam hier die in der Region beheimatete und auf vielen Kirchenbaustellen tätige Fachfirma Weko Bau. Handwerker tauschten die verschimmelten Holzbalken aus und erneuerten zerstörtes Mauerwerk. Drei Fenster waren nicht mehr zu retten und mussten gewechselt werden.

Doch die Gemeinde erlebte auch eine glückliche Fügung: Für das Mauerwerk konnten vorhandene Ziegel wiederverwendet werden. Sie stammten von einer alten Scheune in Stresendorf, die abgebrochen werden sollte, und hatten zufälligerweise das passende Format. Der freundliche Stifter heißt Thomas Schmidt.

Das Schließen der Decken sowie die Renovierungsarbeiten möchte die Kirchengemeinde nun in Eigenleistung stemmen. „Das wird uns noch das ganze Jahr über beschäftigten“, beschreibt Amadeus Manthey das Zeitfenster. Er ist seit zwölf Monaten in doppelter Mission als hauptamtlicher Mitarbeiter in der Kirchengemeinde tätig: Zum einen betreut er die Kinder- und Jugendarbeit, zum anderen kümmert er sich als Hausmeister auf dem weiträumigen Gelände um Haus und Hof.

Nahwärmenetz versorgt die Gebäude

Dort stehen in diesem Jahr auch noch Buddelarbeiten an, um das bereits vor längerer Zeit angeschobene Projekt zur Erneuerung der Heizungsanlage zum finalen Abschluss bringen zu können: Die Gebäude auf dem Pfarrhof sollen künftig über ein Nahwärmenetz versorgt werden.

Noch ausstehende Erdarbeiten müssen jedoch mit einem wichtigen Höhepunkt in diesem Jahr kompatibel sein: Vom 23. bis 29. Juli wird Slate zum weiten Mal zur Zeltstadt im Norden für Menschen unterschiedlicher Konfessionen, die hier ein paar Urlaubstage verbringen oder auch als Tagesgäste Workshops und die Abendveranstaltungen besuchen möchten. Da herrscht jede Menge Trubel auf dem Pfarrhof, auf dem 2022 sogar ein noch größeres Zelt als im Vorjahr errichtet wird.

Auch interessant: Planungen für Camp der Generationen laufen trotz Corona weiter

Kurzfristige Verschönerungen am Haus denkbar

Die im vergangenen Jahr überraschend notwendig gewordenen Sanierungsarbeiten im Pfarrhaus veranlassen den Kirchengemeinderat zu zusätzlichen Überlegungen. „Wir machen uns zurzeit viele Gedanken, was jetzt noch mit angepackt werden sollte, wenn wir schon am Bauen sind“, sagt der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Harald Haase.