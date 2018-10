Parchim : Ein ganzes Dorf erzieht seine Kinder

Appell ans Land bei der Preisverleihung für kinder- und jugendfreundliche Gemeinden: Jugendarbeit im Kreis braucht solide Finanzen

Es sollte eigentlich eine Überraschung werden: Bei einer Feierstunde im Parchimer Solitärgebäude wollte der Sozialausschuss des Kreistags am Dienstagabend drei Gemeinden und eine Stadt im Landkreis für 2017 als besonders kinder- und jugendfreundlich auszeichnen. Doch trotz aller Heimlichtuerei waren deren Namen aber schon zuvor durch eine Rundfunkmeldung bekannt geworden: Bresegard, Groß Laasch, Malliß und Crivitz.

Insgesamt hatten elf Kommunen ihre Bewerbung um die Preisgelder der Sparkassen Mecklenburg-Schwerin und Parchim-Lübz eingereicht. „Bei unseren Besuchen ist uns klar geworden: Ob sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen, entscheidet ihr Umfeld“, betonte Ausschussvorsitzende Barbara Borchardt (Die Linke). „Da dürfen wir nicht unnötig sparen.“ Das freiwillige Engagement trage inzwischen Früchte. „Wir verzeichnen in den Kommunen immer mehr Rückkehrer“, freute sich Borchardt. Landrat Stefan Sternberg würdigte den hohen Stellenwert der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit. „Wäre ich als 14-Jähriger mit vielen Flausen im Kopf nicht an die Hand genommen worden, stünde ich heute nicht hier.“ Dort seien ihm Werte wie Demokratieverständnis und Empathie vermittelt worden. Das Engagement der Kommunen, so Sternberg an die Adresse der Landesregierung, brauche eine solide Finanzausstattung. Der Kinder- und Jugendpreis sei seit 2001 an 34 Kommunen verliehen worden.

Bresegard (bei Picher, Griese Gegend) zähle 297 Einwohner, davon seien 60 unter 27 Jahren (20,2 Prozent), berichtete Borchardt. Leitspruch scheine zu sein: „Ein ganzes Dorf erzieht seine Kinder.“ Symbol dafür sei der Mehrgenerationenspielplatz „Birkenberg“, dessen Geräte vom Kleinkind bis zum Senior nutzbar sind.

Unter fünf Bewerbungen der nächsthöheren Kategorie entschied sich der Sozialausschuss einstimmig für Groß Laasch (953 Einwohner. 189 Kinder und Jugendliche). Eine moderne Kita mit Hort, das Kulturhaus, ein Fußballfeld mit Flutlicht, eine Turnhalle, die Feuerwehr, Kirchengemeinde, Volkssolidarität, Musikschule, der Sportverein, Spielplatz mit Wasserstrecke, Jugendclub, der Schüleraustausch mit der polnischen Gemeinde Brusy – „hier können sich Kinder und Jugendliche ausprobieren und ihre Stärken finden“. Für die Jugendarbeit stellte die Gemeinde eine Vollzeitkraft ein.

Malliß zähle bei 1129 Einwohnern 244 Kinder und Jugendliche, berichtete Kai Lorenzen. Lobenswert fand der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, dass die Gemeinde Baugrundstücke für junge Familien erschließe und Neuankömmlinge vom Bürgermeister begrüßt werden. Die Kinderbetreuung von 6.30 bis 17 Uhr sei durch die Kita im Ortsteil Conow, die Regionalschule mit Grundschule und den Hort gewährleistet. Jeder Ortsteil weise Spiel- und Begegnungsplätze auf, Bockup und Malliß außerdem Gelegenheit zum Büchertausch. Der Sportverein biete eine Fahrradwerkstatt, die Feuerwehr eine Floriangruppe, der Jugend- und Kulturverein Musik und Tanz. Seit 2014 läuft das Gemeinschaftsprojekt „Wald für Jung und Alt“ und schuf mitten im Ort eine Naturoase mit einem Rodelberg und Aussichtsturm.

Crivitz zählt 4880 Einwohner, davon 1001 Kinder und Jugendliche, berichtete Joachim Ziegler. Eine kindgerechte Betreuung werde durch eine Krippe (48 Kinder), neun Tagesmütter (21), drei Kindergärten (215), die Grundschule (284), die Regionalschule (292), das Gymnasium (429) und einen Hort (255 Kinder) gewährleistet, zählte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Parchim-Lübz auf. 2017 sei das Jugendforum gegründet worden. Crivitz inklusive seiner Stadtteile weise 14 Spielplätze und 23 Vereine auf. Ein Bürgerhaus biete Musikunterricht, Schach, Bücherei und das Heimatmuseum. Der Bürgermeister biete seine Sprechstunden auch in Kindereinrichtungen an. Daraus sei eine Initiative zum Bau einer Skaterbahn entstanden.

Die nicht ausgezeichneten Gemeinden wurden für ihr Engagement symbolisch mit einer Urkunde und einer Rose belohnt und gebeten, sich erneut als kinder- und jugendfreundliche Kommune zu bewerben.