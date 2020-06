Bei Suckow : Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf der A24

Ein PKW hatte sich gegen 06.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache bei Suckow überschlagen.

22. Juni 2020, 07:35 Uhr

Ein PKW war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich in einer angrenzenden Böschung überschlagen.

Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in Krankenhaus. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber am Unfallort gelandet. Am PKW entstand Totalschaden. Die Polizei musste die A24 in Richtung Hamburg kurzzeitig voll sperren.