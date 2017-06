Friedrichsruhe : Ein Traumhaus von Puppenstube

vergrößern 1 von 1 Foto: Christiane Großmann 1 von 1

Ein Traumhaus zog kürzlich in Grebbin die bewundernden Blicke auf sich: Die vollständig eingerichtete Puppenstube mit mehreren Zimmern zählte zu den Highlights einer Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus im Rahmen von Kunst offen. Hier stellten die Jungen und Mädchen aus dem Naturkindergarten „Pfiffige Füchse“ in Friedrichsruhe eindrucksvoll zur Schau, was man aus Dingen gestalten kann, die üblicherweise in den Gelben Sack, in die Papiertonne, in den Müll oder auf den Schrott wandern. Aber auch natürliche Materialien, wie Haselholz oder Holzreste, kamen zum Einsatz. Etwa ein Dreivierteljahr waren die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen schwer damit beschäftigt, Musikinstrumente aus Joghurtbechern, Geldbörsen und Taschen aus Tetrapacks, Briefkästen für die Kindergartenpost an Mama und Papa aus Rollen oder Tiere aus Pappmaschee zu basteln. Und auf dem naturbelassenen Kitaspielplatz sind neuerdings ganz neue Töne zu hören: Hier lassen die Jungen und Mädchen jetzt gern mal ausgediente Kochtöpfe rhythmisch im Takt scheppern: Angebracht wurden sie an einem selbst gefertigten Webgestell.

Und das Beste daran ist: All diese neu geschaffenen Dinge aus gebrauchten Materialien haben keinen einzigen Cent gekostet. Kita-Leiterin Heide Blank ist selbst ganz fasziniert, welche Dynamik das Projekt angenommen hat und mit welcher Begeisterung die Pfiffigen Füchse immer wieder neue Ideen entwickelten. Es wäre ihnen wirklich zu wünschen, wenn sie noch einmal die Gelegenheit hätten, ihre Ergebnisse öffentlich zu präsentieren. Nachahmen ist in diesem Fall ausdrücklich erlaubt.

von Christiane Großmann

erstellt am 09.Jun.2017 | 05:00 Uhr