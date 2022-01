Brandstiftung vermutet : Eine leerstehende Baracke in Parchim ist abgebrannt

Ein Feuer am Juri-Gagarin-Ring in Parchim sorgte am frühen Sonnabendabend für einen Einsatz der Parchimer Feuerwehr. Eine leerstehende Baracke wurde vermutlich von Unbekannten angesteckt.

09. Januar 2022, 09:07 Uhr

Ein Feuer am Juri-Gagarin-Ring in Parchim sorgte am frühen Sonnabendabend für einen Einsatz der Parchimer Feuerwehr. Eine leerstehende Baracke wurde vermutlich von Unbekannten angesteckt.

Es war wenige Minuten vor 17 Uhr, als am Sonnabend der Alarm für die Parchimer Feuerwehr ausgelöst wurde. Am Juri-Gagarin-Ring in Parchim war ein Brand in einer Baracke nahe der Kreuzung zur Ludwigsluster Chaussee/Schwarzer Weg ausgebrochen. Nur wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort.

„Eine starke Rauchentwicklung vor Ort kündete bereits von weitem von dem Feuer“, sagt Einsatzleiter Maik Kostecki. So war klar, dass einige Kameraden den Atemschutz anlegten, bevor sie mit der Brandbekämpfung begannen. Neben dem Löschwasser aus den Tanklöschfahrzeugen wurde weiteres Nass aus einem nahen Hydranten gezogen.

In Brand geraten war eine leerstehende Baracke, in der auch viel Unrat gelagert war. Um an die Glutnester zu gelangen, mussten die Kameraden mittels Einreißhaken am Giebel das Dach öffnen. Auch wenn das Feuer relativ schnell unter Kontrolle war, so flammten einige Glutnester immer wieder auf und sorgten auch für weiteren Rauch. Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzleitung die Baracke betreten und sich die Brandstelle von innen ansehen.

Auch die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie es vor Ort hieß, ist von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen. Dafür sprechen verschiedene Umstände sowie auch eine offene Tür an der Längsseite des Gebäudes. Hier war nach der Wendezeit vorübergehend auch eine Gaststätte untergebracht, doch seit einigen Jahren steht diese Baracke leer.

Zur Schadenshöhe konnte noch keine Aussage gemacht werden. Die Parchimer Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften vor Ort und der Juri-Gagarin-Ring war zwischen Ludwigsluster Chaussee/Schwarzer Weg und der Leninstraße für den Verkehr für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.