Parchim : Eine Torte für die Fitness-Trainerin

von Michael Beitien

erstellt am 21.Sep.2017 | 21:00 Uhr

Eine Torte gab es als Überraschung für Trainerin Ireen. Frauen, die Woche für Woche im Luisenspeicher in Parchim Zumba trainieren, überreichten sie aus Anlass eines Jubiläums. Seit fünf Jahren gibt es diese Mischung aus Aerobic und Tanz im Luisenspeicher. Die Frauen wünschten sich nochmals mindestens fünf gemeinsame Jahre, berichtet Manuela Pribbernow, die Chefin vom Luisenspeicher.

Sie erinnert an die Anfänge: Kaum einer konnte sich vor fünf Jahren vorstellen, wie die Parchimer auf dieses neue Angebot an diesem Ort reagieren werden. Eine lizenzierte Zumba-Trainerin musste gefunden werden. Die suchte sich Manuela Pribbernow in Schwerin. Dort wurden schon länger diese Kurse angeboten. Selbst einen Kurs zu leiten, konnte sich die Parchimerin nach dem Besuch von mehreren Zumba-Stunden nicht vorstellen. Aber Ireen, die in der Landeshauptstadt bereits Kurse leitete, schien ihr sehr geeignet. Sie sprach die Trainerin an. Die gute Erreichbarkeit des Speichers am Parchimer Bahnhof „und etwas Neugier“, wie Manuela Pribbernow sagt, machten die Kurse möglich.

Im ersten Jahr gab es einen riesigen Andrang. Teilweise standen Interessenten bis zum Bahnhof an. „Schlange stehen, vorher anmelden, sogar Bändchen zur Wiedererkennung wurden verteilt. Vielen war es dann aber einfach zu voll und es wurde ein zweiter Kurs am Donnerstag angeboten“, berichtet Manuela Pribbernow.

So fährt Trainerin Ireen dienstags und donnerstags mit dem Zug nach Parchim, wo sie immer noch freudig erwartet wird. Man muss sich heute nicht mehr anmelden, kann einfach kommen und mitmachen – für sechs Euro.

Inzwischen treffen sich die Frauen auch privat, zudem gibt es eine eigene WhatsApp-Gruppe. Seit fast drei Jahren trainiert Ireen übrigens in Parchim zusätzlich Pilates.

Viele Frauen aus der Zumba-Gruppe haben den Luisenspeicher auch für private Feierlichkeiten gebucht, berichtet Manuela Pribbernow.