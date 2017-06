Einen Monat Stress auf der B 191 in Parchim

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Voraussichtlich vom Montag, 19. Juni, bis 21. Juli müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen auf der Bundesstraße 191 in der Ortsdurchfahrt Parchim einstellen. Wie das Straßenbauamt Schwerin mitteilte, wird in dem Zeitraum die Fahrbahn erneuert. Die Bauarbeiten umfassen drei Abschnitte.

Der erste Bereich beginnt kurz hinter dem Ortseingang Parchim aus Spornitz kommend und endet an der Kreuzung Westring / Ziegendorfer Chaussee. Die Bauarbeiten für diesen Abschnitt beginnen am 19. Juni mit den Fräsarbeiten unter halbseitiger Sperrung der Straße und Ampelregelung. Für den Asphaltdeckschichteinbau wird die Ludwigsluster Chausse von der Kreuzung Ludwigsluster Chaussee/ Schwarzer Weg/ Juri-Gagarin-Ring bis zur Kreuzung Ludwigsluster Chaussee / Westring von Freitag dem 23. Juni, 4 Uhr, bis Sonnabend den 24. Juni, 4 Uhr voll gesperrt. Für die Asphaltierungsarbeiten im Westring wird dieser von Freitag dem 23. Juni, 18 Uhr, bis Sonntag dem 25. Juni, 18 Uhr voll gesperrt. Die Umleitungen erfolgen jeweils über den Juri-Gagarin-Ring und den Raiffeisenring.

Der zweite Abschnitt ist der Kreuzungsbereich Südring/ Am Buchholz. Hier erfolgen alle Arbeiten unter halbseitiger Sperrung. Die Bauarbeiten beginnen ebenfalls am 19. Juni und enden am 28. Juni.

Der dritte Baubereich fängt an der Kreuzung Lübzer Chaussee / Am Eichberg an und endet an der Kreuzung mit der Landesstraße 16 (Sternberger Chaussee). Baubeginn für diesen Abschnitt ist der 29. Juni. Die Arbeiten dauern dann voraussichtlich bis zum 21.Juli und erfolgen unter halbseitigen Sperrungen, der Verkehr wird mittels Ampelschaltung an der Baustelle vorbei geleitet.