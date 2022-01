Wirtschaft Region Parchim : Emons investiert 1,5 Millionen Euro in den Standort Spornitz

Weltweit agierendes Speditions- und Logistikunternehmen ist in MV mittlerweile auf drei Standorte gewachsen, einer ist am Flughafen Parchim. Ende Januar soll mit Modernisierung der Gebäude in Spornitz begonnen werden

03. Januar 2022, 18:01 Uhr

Die knallroten Trucks hat sicher schon jeder einmal auf den Landstraßen gesehen: Das Speditions- und Logistikunternehmen Emons beschäftigt weltweit 3420 Mitarbeiter an rund 100 Standorten in Deutschland, Europa, Osteuropa, Asien und Nordamerika. In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten mittlerweile 48 an den drei Standorten Spornitz/Schwerin, Parchimer Flughafen und auf dem Gelände von Hydraulik Nord, ebenfalls in Parchim.

Emons ist seit 2015 in Mecklenburg-Vorpommern

„In Spornitz sind wir seit 2015. ,Schwerin' haben wir nur im Namen, damit die Lkw-Fahrer ungefähr wissen, wo sie hinmüssen“, erklärt Niederlassungsleiter Mario Helms. Er arbeitet seit 2016 in dieser Funktion – und das offenbar erfolgreich. Denn Emons MV wächst. Seit 2019 wird deshalb in der Cargoterminal-Halle des Flughafens Parchim gearbeitet, seit 2021 auch auf dem Gelände von Hydraulik Nord.

Die Lagerhalle in Spornitz ist 3600 Quadratmeter groß, der Cargoterminal 3000 und die Lagerfläche bei Hydraulik beträgt noch einmal 9000. „Dort haben wir die Flächen von Magna übernommen“, so Helms. Das Unternehmen, das 2020 insgesamt 550 Millionen Euro Umsatz machte, baut aus der Not der Lieferschwierigkeiten unter anderem durch die Corona-Pandemie und das steckengebliebene Schiff im Suez-Kanal ein neues Geschäftsfeld auf.

„Unser Kerngeschäft ist nach wie vor der Transport. Aber weil viele Kunden von uns durch die Lieferschwierigkeiten im vergangenen Jahr nicht termingerecht die zugesagten Produkte für ihre Klienten bereitstellen konnten, bieten wir ihnen nun auch Lagermöglichkeiten“, erklärt Mario Helms. Ein Kunde hat beispielsweise Rasenmäher auf Vorrat gekauft und lagert sie bei Emons, damit er sie in diesem Jahr rechtzeitig zur Saison ausliefern kann.

Lagerung und Konfektionierung sind neue Geschäftsfelder

Doch nicht nur das, auch die sogenannte Konfektionierung wird durch Emons-Mitarbeiter geleistet. „Wir bauen Produkte aus verschiedenen Bauteilen zusammen, packen sie ein und liefern sie aus.“ Im Cargoterminal Parchim ist es beispielsweise gerade eine Salzlampe, die mit Elektrik, Glühbirne und der Bedienungsanleitung in passender Sprache versehen wird. Am Standort in Parchim macht dieses neue Geschäftsfeld etwa 20 Prozent aus.

Hauptstandort ist jedoch nach wie vor Spornitz. „Wir fangen morgens um zwei im Lager an zu arbeiten, ab drei Uhr in der Disposition“, erklärt der gelernte Speditionskaufmann. Bis sechs Uhr treffen normalerweise die Trucks mit den Containern aus den Häfen in Hamburg und Rotterdam ein. Dann wird die Ware zumeist für die sogenannten Nahverkehre auf kleine Transporter verteilt, die dann nach Wismar, Schwerin oder an an andere Orte fahren. Im Lager endet der Arbeitstag um 20 Uhr, im kaufmännischen Bereich um 19 Uhr, gearbeitet wird im Schichtdienst.

Modernisierung des Standortes Spornitz nach Kauf des Geländes

Demnächst erwirbt Emons sein Gelände in Spornitz von der Firma BLT. „Ab Ende Januar wollen wir die Büros modernisieren, die Umkleideräume für die Lagermitarbeiter und die Sanitäranlagen sowie die Rampen erneuern“, erläutert Mario Helms. Auch die Fassaden sollen frische Farbe erhalten. Für alles zusammen nimmt das Unternehmen 1,5 Millionen Euro in die Hand.

Dringende Suche nach Azubis

„Wir haben vier Auszubildende, zwei als Lagerlogistiker und zwei als Speditionskaufleute. Wir könnten doppelt so viele ausbilden, aber leider fehlt es an geeigneten Bewerbern“, sagt der 44-Jährige Schweriner noch. Daher sei er gerade in Verhandlungen mit der IHK, um die Ausbildung von zwei Mitarbeitern mit Migrationshintergrund zu ermöglichen. Sie bringen alles mit, was sich der Logistikfachmann wünscht – Kompetenz, Fleiß, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit – nur eben keinen deutschen Schulabschluss. Der Fachkräftemangel könnte die einzige Bremse sein, die Emons am Weiterwachsen hindert.