Mestlin : Ernte: Weizen für die Schweine

Bauern mit der Qualität des Getreides zufrieden

Überall wird an diesen trockenen Tagen die Ernte eingebracht. Auch in der Firma Agrar Mestlin sind die Mähdrescher auf den Feldern rund um die Gemeinde im Einsatz. Gestern waren unter anderem Lutz Quellmann und Robert Laak auf einem 40 Hektar großen Schlag zwischen Kadow und Mestlin im Einsatz. Günstig ist, dass das Korn nicht weit transportiert werden muss, denn „es ist Futterweizen für die Schweinemastanlage von Thorsten Schmiemann hier in Mestlin“, sagt die Geschäftsführerin Verena Nörenberg-Kolbow. Mit der Qualität des Getreides ist die Geschäftsführerin zufrieden, „wir erwarten nach ersten Schätzungen einen durchschnittlichen Ertrag“. Auch am heutigen Donnerstag sind die Transportwege kurz, denn es geht auf einen Weizenschlag am Ruester Landweg.