PArchim : Erste-Hilfe- Ausbildung

von svz.de

08. Januar 2019, 09:06 Uhr

Der Arbeiter-Samariter-Bund bietet wieder Erste-Hilfe-Kurse an. Die Ausbildungen finden am Sonnabend, 12. Januar und am Sonnabend, 23. Februar von 9 bis 16.30 Uhr in Parchim statt. Diese Lehrgangsart ist die Voraussetzung zum Erwerb eines Führerscheines, für den Erhalt einer Trainerlizenz und die Ausbildung zum betrieblichen Ersthelfer. Gerne können ASB-Mitglieder ihren Erste-Hilfe-Jahresgutschein bei uns einlösen. Interessenten sollten sich umgehend im ASB Ausbildungszentrum Parchim, Scharnhorststraße 1, bei Frau Badel-Stiehler unter 03871-6296389 oder über Handy 0172-3846540 melden.