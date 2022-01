Arbeiten an Plümperwiesenbrücke : Es läuft wie geschmiert auf der Brückenbaustelle in Parchim

Die Arbeiten an der Plümperwiesenbrücke in Parchim kommen planmäßig voran. In dieser Woche wurde der Überbau entfernt. Die Teile nahm ein 500-Tonnen-Kran an den Haken.

14. Januar 2022, 13:47 Uhr

Der für einen Winter moderaten Witterung sei Dank: Es läuft wie geschmiert auf der Brückenbaustelle in der Regimentsvorstadt von Parchim. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Antonia Rickert. Die Bauingenieurin leitet das Projekt für die bauausführende Firma Jürgen Martens.

Das in Wittenförden ansässige Unternehmen hat in seiner 30-jährigen Firmengeschichte schon eine Menge Brückenprojekte vor allem in Mecklenburg-Vorpommern gestemmt, wie ein Blick auf die Referenzliste auf der Firmenhomepage verrät.

Neue Stahlbrücke wird in Ribnitz-Damgarten hergestellt

Während im Werk einer Fachfirma in Ribnitz-Damgarten zurzeit die neue Stahlbrücke über die Müritz-Elde-Wasserstraße hergestellt wird, konnten in dieser Woche wie geplant die Abrissarbeiten des alten Überbaus inklusive Pylon im Großen und Ganzen beendet werden.

Bereits vor Weihnachten wurden das alte Brückengeländer aus Holz sowie das Feld 5 zwischen dem Brückenanfang und der Behelfskonstruktion entfernt.

Insgesamt mussten an der Plümperwiesenbrücke fünf Felder aus Stahl und Holz mit einer Gesamtlänge von 60 Metern abgebrochen werden. Die Hauptarbeiten des Teams um Polier Michael Horn konzentrierten sich dabei auf die zweite Januarwoche. Von Montag bis Freitag wurden sie von Mitarbeitern der als Nachunternehmen mit ins Boot geholten Firma „HCH Umwelt“ aus Schwerin verstärkt. Zum Einsatz kam dabei auch ein 500-Tonnen-Kran.Fertigstellungstermin nicht verhandelbar

Die aus dem Wasser ragende Behelfskonstruktion, auch Hilfsjoch genannt, bleibt in den nächsten Wochen stehen. Sie wird wieder benötigt, wenn der neue Überbau montiert wird. Auch die Widerlager sind teilweise abgebrochen und werden neu wieder hergestellt, um sie an die künftige Breite des Überbaus anzupassen.

Denn die im Volksmund zuweilen auch liebevoll „Golden Gate“ genannte Brücke wird in der neuen Ausführung einen halben Meter breiter sein. Der Abstand zwischen den beiden Geländern, die dann ebenso wie der Boden einen Belag aus langlebigerem Aluminium bekommen, beträgt insgesamt drei Meter. Das ist für Fußgänger und Radfahrer eine komfortable Situation.

Einen zeitlichen Puffer gibt es bei diesem Bauvorhaben nicht: Der Fertigstellungstermin wird vom Beginn der neuen Schifffahrtssaison im Frühjahr bestimmt. „Der neue Überbau muss deshalb bis zum 31. März fertig sein, als Endtermin steht der Monat April“, verdeutlicht Thomas Bickel, Geschäftsführer der Firma IBD Ingenieurgesellschaft Verkehrs- und Brückenplanung in Raben Steinfeld. Der Tragwerksplaner und Sachverständige für Schäden im konstruktiven Ingenieurbau überwacht das Baugeschehen vor Ort.

Brücke gewinnt noch mehr an Bedeutung

Die 1999 eingeweihte Plümperwiesenbrücke verbindet die Weststadt mit der Innenstadt und steht bei Fußgängern und Radfahrern gleichermaßen hoch im Kurs. In Zukunft dürfte der Betrieb auf der Überführung noch zunehmen, denn in der Regimentsvorstadt entstehen ein Kinder- und Bildungszentrum mit Kindertagesstätte und Schule sowie ein neues Wohngebiet.

Die Gesamtinvestitionen für die Brückensanierung belaufen sich auf etwa 1,3 Millionen Euro. Davon schießt das Land 425.000 Euro zu.