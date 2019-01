Parchim : Experte gibt Tipps zum Abenteuer Hausbau

von Onlineredaktion SVZ

11. Januar 2019, 20:44 Uhr

Wer die Entscheidung getroffen hat, ein Haus zu bauen, hat bereits einen großen Schritt gemacht. Wer dann womöglich noch in Eigenregie und als Selbstbauer aktiv werden will, um Kosten zu sparen und stärker in den Bauprozess involviert zu sein, der sollte und muss vieles vorher wissen.

Die Informationsveranstaltung „Basistools für private Bauherren“ der Kreisvolkshochschule führt zukünftige oder gegenwärtige Bauherren durch den Gesetzesdschungel und den alltäglichen Wahnsinn des Baugeschäftes. Der Vortrag gibt eine allgemeine Orientierung für Vorhaben von Einfamilienhäusern. Diplomingenieur und Sachverständiger Marcus Zeckert vermittelt Bauherren grundlegende Informationen und gibt viele Ideen mit auf den Weg. Das Seminar findet am 22. und am 29. Januar jeweils von 18 bis 21 Uhr in Parchim statt. Anmeldungen bei der Volkshochschule, Telefon 03871 / 722-4302.