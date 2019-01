Parchim : Feriencamp im Theater bereits ausgebucht

von Christiane Großmann

29. Januar 2019, 07:43 Uhr

16 Kinder lassen sich in der ersten Winterferienwoche Theaterluft um die Nase wehen: Sie besuchen ein viertägiges Feriencamp am Jungen Staatstheater Parchim. Die Parchim-Premiere dieses theaterpädagogischen Angebotes ist ausgebucht. Mit Theaterpädagogin Anne Wittmiß nähern sich die Sieben- bis Elfjährigen auf vielfältige Weise der neuesten Inszenierung im Haus: Das Stück „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ von Felicitas Loewe nach dem Roman von Andreas Steinhöfel wird am 10. Februar um 16 Uhr erstmals im Malsaal zu erleben sein. Die Campteilnehmer dürfen sich an den Workshoptagen jeweils vier Stunden ungestört auf der Probenbühne des Jungen Staatstheaters „austoben“. Anne Wittmiß ist guter Dinge, dass dieses Feriencamp in Parchim keine Eintagsfliege bleibt.