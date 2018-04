Pinnowgate : Ferienhaus-Fall: Landrat entmachtet Matschoß

Rolf Christiansen will Stellvertreter die Zuständigkeit für Bau-Angelegenheiten entziehen

von Udo Mitzlaff

07. April 2018, 05:00 Uhr

Wird der stellvertetende Landrat Günter Matschoß (CDU) wegen der Diskussion um sein Pinnower Ferienhaus entmachtet? Landrat Rolf Christiansen (r., SPD) prüft den vorläufigen Entzug der Zuständigkeit für die Baubehörde des Landkreises. Eine Entscheidung wird kurzfristig erwartet und soll mit dem Kreistag beraten werden.

Als Grund nennt Christiansen, „dass Herr Matschoß sich nach Auffassung der Kreisverwaltung privat rechtswidrig in einem Aufgabengebiet verhalte, das er als Beigeordneter dienstlich politisch und rechtlich zu verantworten habe“. In strittigen Fragen werde neben dem Fachdienstleiter in vielen Fällen auch der zuständige Beigeordnete tätig, gerade auch gegenüber Bauherren.

Maßgeblich sei auch „die öffentliche Diskussion über den Umstand, dass Herr Matschoß in einem genehmigten Ferienhaus einen Dauerwohnsitz begründet habe und sich damit zumindest in grob fahrlässiger Weise über geltendes Bauordnungsrecht und Wasserrecht hinwegsetze“, so der Landrat.

Rolf Christiansen sieht bei Günter Matschoß auch die Vorbildfunktion als „nicht unerheblich beeinträchtigt“ an. Zumindest bis zur erstinstanzlichen Entscheidung des Verwaltungsgerichts solle die Zuständigkeit entzogen werden. Christiansen sei die Sache bekannt gewesen, allerdings nicht der rechtliche Hintergrund. Nicht der Umstand, dass Günter Matschoß privat in einer baurechtlichen Streitigkeit gegen den Landkreis klage, sei entscheidend. Das stehe ihm wie jedem anderen Bürger zu, unterstrich Landrat Christiansen. Matschoß und seine Frau hatten bei der Baubehörde des Landkreises den Antrag gestellt, ihr Wochenendhaus am Pinnower See dauerhaft als Eigenheim nutzen zu können. Die Behörde lehnte diesen Antrag ab, ebenso den Widerspruch, und nun klagt das Ehepaar. Brisant dabei ist, dass Matschoß bisher die Baubehörde beaufsichtigt. Landrats-Stellvertreter Wolfgang Schmülling (SPD) wies gestern noch einmal den Vorwurf zurück, er habe die Akte an die Öffentlichkeit gegeben.