Gastronomie in Parchim : Franziska Kneifel eröffnet mitten in der Corona-Zeit ein Café

Eine Frisörin in Parchim hat in einer denkbar schwierigen Zeit ihren langgehegten Traum umgesetzt: Sie eröffnete in der Weststadt ein kleines Café und hat dafür noch weitere Pläne.

09. Januar 2022, 11:15 Uhr

Diese Frau beweist Mut: Franziska Kneifel eröffnete allen durch die Corona-Zeit ausgelösten Widerständen zum Trotz kürzlich eine gastronomische Einrichtung in Parchim. Ihr „West Stadtcafé“ befindet sich praktischerweise unter einem Dach mit dem von ihr betriebenen Friseursalon in der Hans-Beimler-Straße. Den übernahm die 33-Jährige vor einem guten halben Jahr, nachdem sie dort schon neun Jahre als Angestellte tätig war. Außerdem steckt die Chefin eines siebenköpfigen Teams mitten in der Meisterausbildung. Bis Mai 2023 möchte sie fit für den Auftritt vor der Prüfungskommission sein.

Den perfekten Zeitpunkt gibt es nie

Franziska Kneifel hat sich mit ihrem „West Stadtcafé“ einen lange gehegten Traum erfüllt. Parchimer erinnern sich vielleicht, dass es in den Räumlichkeiten bis vor ein paar Jahren noch einen Bäcker gab. Dann stand das Ladenlokal lange Zeit mehr oder weniger leer. Die Friseurin fand das immer sehr schade und sagte sich: „Wann, wenn nicht jetzt. Den perfekten Zeitpunkt gibt es sowieso nicht.“

Geöffnet ist nun an sechs Tagen in der Woche montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr, sonnabends von 7 bis 12 Uhr. Ab 1. März können sich Bauarbeiter und andere Frühaufsteher ihren Kaffee, belegte Brötchen oder das erste Stück Kuchen des Tages sogar schon ab 6 Uhr holen. Den Laden schmeißt der Partner der Inhaberin, Sebastian Zühlke. Er hängte für das gemeinsame Projekt seinen alten Job an den Nagel. Bis Oktober vergangenen Jahres war er noch die Woche über auf Montage. Parchim sah Sebastian Zühlke nur an den Wochenenden.

Reservierungen für feierliche Anlässe möglich

Das am 1. Dezember 2021 eröffnete, geschmackvoll eingerichtete Café mit Platz für bis zu 20 Personen brachten die Inhaberin und ihr Partner innerhalb von vier Wochen an den Start. Der Gastraum kann auf Voranmeldung auch für feierliche Anlässe aller Art reserviert werden.

Etwa sechs Wochen nach der Eröffnung zeichnet sich deutlich ab, dass die Betreiberin mit ihrem selbst gebackenen Käsekuchen, ihrer Schütteltorte und hausgemachtem Kartoffelsalat besonders den Geschmack der Gäste getroffen hat. Auf Bestellung ist auch Zuckerkuchen im Angebot. Den Appetit auf Herzhaftes, vor allem wenn es auf die Mittagszeit zugeht, decken unter anderem Bockwurst, Klöpschen, Knacker und Pommes ab.

Rony Wiegandt reicht kurz nach 8 Uhr erst mal ein Becher Kaffee. Er wohnt keine 50 Meter vom Café entfernt und schneit öfter morgens herein, vor allem, wenn er nach einer Frostnacht die Scheiben von seinem Auto freikratzen muss, um zur Arbeit zu kommen. „Dann habe ich im Auto noch einen heißen Kaffee“, genießt der Parchimer den Moment.

Im Frühling wird der Außenbereich gestaltet

Sobald der Frühling auf dem Vormarsch ist, möchte Inhaberin Franziska Kneifel auch Eis ins Angebot aufnehmen und den Außenbereich gastlich gestalten. Der liegt idealerweise auf der Sonnenseite.

Weiter vervollständigt hat die angehende Handwerksmeisterin inzwischen das Dienstleistungsspektrum in ihrem Salon: Neben den bekannten Standards Friseur, Kosmetik und Fußpflege bietet sie neuerdings Permanent-Makeup, Wimpernverlängerung sowie Nageldesign an. Mobile Serviceleistungen können mit dem Team individuell besprochen werden.

Für alle, die beim Friseur- oder Cafébesuch auf einen Schnelltest angewiesen sind, gibt es im Eingangsbereich ein kleines Separee, wo die Unternehmerin den Testservice kostenlos anbietet.