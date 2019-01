Gebetswoche beginnt heute

von Christiane Großmann

14. Januar 2019, 11:58 Uhr

Auftakt zur Allianzgebetswoche heute in Parchim: Zur ersten Veranstaltung sind Christen aus den Kirchengemeinden in Parchim und Slate heute in der Landeskirchlichen Gemeinschaft willkommen: Der Themenabend beginnt um 19.30 Uhr am Ziegeleiweg von Parchim. Die diesjährige Internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz steht unter dem Thema „Einheit leben lernen“. Sie findet stets in der dritten Woche des Jahres statt.