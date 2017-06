Überraschung zur Parchimer Einkaufsnacht : Geboren kurz vor Ladenschluss

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

Die nordische Nacht, die hunderte Parchimer am vergangenem Samstag mit einem Einkaufsbummel in der Altstadt feierten, werden Janine Winkelmann (35) und Michael Krüger (34) wohl nie vergessen. Kurz bevor die Händler ihre Ladentüren schlossen, kam um 23.48 Uhr ihr Sohn Moritz Louis zur Welt. Zusammen mit Tochter Louisa(8) und der Familie wollte Janine Winkelmann die Einkaufsnacht nutzen, um für das am 1. Juli erwartete Baby ein Schnullerkettchen im Spezialgeschäft „majestätisch“ zu kaufen und zu bummeln. Michael Krüger gehörte als Autoverkäufer selbst zu den Akteuren der Einkaufsnacht. Kurz vor 21 Uhr schrillte sein Handy. Nur wenige Meter entfernt im Blumengeschäft von Matthias Koschitzki wurde seine Frau von einem zufällig anwesenden Notarzt aus Plau fürsorglich betreut. Das Baby konnte es wohl nicht mehr erwarten. Janine Winkelmanns Mutter hatte bereits den Krankenwagen gerufen, der die Parchimerin in die Asklepios Klinik brachte. Der werdende Vater hatte sich von seinen Kollegen auf der Automeile kurzerhand verabschiedet, um seiner Frau bei der Geburt beizustehen. Um 23.48 Uhr war der erste Schrei von Moritz Louis zu hören. Der kleine Mann war 3130 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß.

Bevor die glückliche Familie gestern das Krankenhaus verlassen konnte, war Günther Schulze als Vorsitzender des Altstadthändlervereins mit einem Blumenstrauß (aus dem Hause Koschitzki) gekommen. Neben Glückwünschen brachte er auch einen Gutschein von „majestätisch“ als Gruß mit.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 27.Jun.2017 | 21:00 Uhr