Neuwahlen im Parchimer Umland : Gemeinde Karrenzin sucht einen neuen Bürgermeister

Avatar_prignitzer von Christiane Großmann

10. Januar 2022, 10:03 Uhr

Lukas Völsch hat sein Mandat niedergelegt, da er als stellvertretender Landrat nicht gleichzeitig Gemeindevertreter in einem Ort sein kann, der zum Landkreis gehört. Termin zur Neuwahl wird am Donnerstag festgelegt.

Die Dörfer Karrenzin, Herzfeld, Neu Herzfeld, Wulfsahl und Repzin suchen einen neuen Bürgermeister. Der bisherige Vorsitzende der Gemeindevertretung Karrenzin, Lukas Völsch, hat sein Mandat zum 31. Dezember 2021 niedergelegt. Hintergrund: Der 30-Jährige wurde Anfang Dezember von den Kreistagsmitgliedern mit großer Mehrheit zum ersten Beigeordneten und damit zum Stellvertreter des Landrates gewählt. In dieser Funktion ist er seit dem 1. Januar 2022 tätig.

Unvereinbarkeit von Amt und Mandat

Dieser Aufstieg in der beruflichen Karriereleiter hat zur Folge, dass Lukas Völsch nicht mehr Bürgermeister sein kann. Das hängt mit der Unvereinbarkeit von Amt und Mandat zusammen. In der Kommunalverfassung von MV ist dazu unter anderem geregelt, dass Landräte, ihre Stellvertreter oder Beigeordnete nicht in der Gemeindevertretung einer zum Landkreis gehörenden Kommune tätig sein dürfen.

Deshalb musste sich der Bürgermeister von seinem Ehrenamt trennen. Ausgeübt hat er es seit 2019. Der Bewerber für die Wählergemeinschaft „Zukunft für Karrenzin“ konnte sich damals bei der Bürgermeisterwahl mit großer Mehrheit gegen eine andere Kandidatin durchsetzen und stürzte sich leidenschaftlich in seine Aufgabe. „Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dass ich seit 2019 Teil der Gemeindevertretung sein durfte“, blickt Lukas Völsch auf die Zeit zurück.

Gemeinsam viel auf die Beine gestellt

Sein Wirken wird in den fünf Dörfern geschätzt: „Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir Lukas sehr dankbar sind für seine aufopferungsvolle Arbeit für die Gemeinde. Es hat sich maßgeblich Dank ihm viel bewegt in den vergangenen zwei Jahren“, sagt Sara Thestorf. Als stellvertretende Bürgermeisterin führt sie nun bis zur Neuwahl die Amtsgeschäfte der Gemeinde.

Die natürlich innerlich darauf vorbereiteten Gemeindevertreter offiziell über seinen Rückzug informieren zu müssen, sei für den scheidenden Bürgermeister ein schwerer Gang gewesen. „Es ist mir ganz und gar nicht leichtgefallen. Wir konnten gemeinsam einiges anschieben und das hätte ich auch gerne bis zu Ende geführt“, sagt der Herzfelder.

Sichtbare Ergebnisse sind zum Beispiel drei Spielplatzprojekte. In Herzfeld laufen gerade die vorbereitenden Arbeiten für das große Buddeln: Die Ortsdurchfahrt wird nach dem Vorbild des Nachbardorfes Neu Herzfeld komplett erneuert. Andererseits weiß er die Gemeinde in bewährten Händen: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass das, was angeschoben wurde, weitergeführt wird. Auch neue Ideen nehmen schon Gestalt an“, berichtet Lukas Völsch.

Termin zur Neuwahl wird Donnerstag bestimmt

In der vergangenen Woche hat die Gemeindewahlleiterin des Amtes Parchimer Umland, Cathleen Klinger, offiziell die Notwendigkeit einer Neuwahl festgestellt. Die Zahl der wahlberechtigten Einwohner in den fünf Dörfern dürfte mit Blick auf die Kommunalwahl 2019 bei etwa 480 liegen. Am Donnerstag, 13. Januar, verständigen sich die Mitglieder des Gemeindeparlaments auf einen Wahltermin. Die Gemeindevertretersitzung findet um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus von Wulfsahl statt.

Besucher müssen beachten, dass sie eine OP- oder FFP2-Maske dabei haben, die während der gesamten Sitzung zu tragen ist.

Der Heimatgemeinde weiterhin treu

Seiner Gemeinde und seinem Heimatdorf Herzfeld möchte Lukas Völsch definitiv treu bleiben. Er bleibe Mitglied im Sportverein und in der Jagdgenossenschaft. Außerdem habe er sich schon vor 2019 als Einwohner ins Dorfleben eingebracht und das werde so bleiben. „Wenn Unterstützung gebraucht wird und ich es zeitlich hinbekomme, bin ich da“, verspricht der Herzfelder.

Den großen Tag, wenn in seiner Heimatgemeinde 2022 das erste werksneue Feuerwehrauto in der Nachwendezeit in Dienst gestellt wird, wird er sich bestimmt nicht entgehen lassen.