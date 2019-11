Ziegendorf : Gemeindechef im Wartestand

Trotz Streits um das Bürgermeisteramt steht das nächste Projekt an: Erneuerung der Straße zwischen Stresendorf und Herzfeld

von Christina Köhn

22. November 2019, 20:00 Uhr

Mit Spannung wurde der achte Tagesordnungspunkt der jüngsten Ziegendorfer Gemeindevertretersitzung erwartet: Ernennung und Vereidigung des Bürgermeisters. Doch die Bewohner von Ziegendorf wurden enttäuscht. Erneut. „Der Tagesordnungspunkt wird gestrichen, weil nach wie vor Einsprüche gegen die Wahl nicht abgearbeitet wurden“, erklärte Hans-Jörg Lüschen, erster stellvertretender Bürgermeister von den „Bürgern für Ziegendorf“.

Zur Erinnerung: Seit der Kommunalwahl im Mai 2019 hat die Gemeinde kein Oberhaupt, weil Einsprüche gegen den Sieg von Wolfgang Mohr erhoben wurden. Nach mehrmaliger Auszählung stand Mohr mit einer Stimme Vorsprung als Sieger fest, doch einige Einsprüche blieben bestehen. Auf der vergangenen Sitzung teilte die untere Rechtsaufsichtsbehörde mit, dass es keine rechtliche Grundlage für die Einsprüche gebe und kündigte eine Anordnung an, da die Einsprüche nicht abgewiesen wurden. „Das ist unsere letztmalige Aufforderung an die Gemeindevertretung, eine Entscheidung herbeizuführen, sonst müssen wir als Kommunalaufsicht das Verfahren an uns ziehen“, so Christopher Pöschke, Fachdienstleiter beim Landkreis. Die Frist zur Stellungnahme der Gemeindevertretung läuft noch. Die Mitglieder der Aktiven Wählergemeinschaft Ziegendorf waren irritiert, als über den achten Tagesordnungspunkt nicht diskutiert werden sollte. „Das ist ein Verstoß gegen die Satzung, da der Punkt offen war und nicht darüber abgestimmt wurde, ihn zu streichen“, sagte Hubertus Ritter von Kempski, der dennoch eine persönliche Erklärung abgab. Doch auch ohne offiziellen Bürgermeister geht das Leben in der Gemeinde weiter, Beschlüsse müssen gefasst, Entscheidungen getroffen werden. Und da sind sich die Kommunalpolitiker beider Fraktionen teilweise sogar einig. So wurde einstimmig entschieden, dass sich die Gemeinde bei der Initiative der Deutschen Telekom „Wir jagen Funklöcher“ bewirbt. „Dabei geht es um die finanzielle Förderung für den Bau eines Funkmastes“, so Hans-Jörg Lüschen.

Die finanzielle Unterstützung ist wichtig, denn in der Kasse der Gemeinde klafft ein großes Loch von 900 000 Euro. „Unser Haushalt ist katastrophal“, so der erste stellvertretende Bürgermeister. „Daher haben wir von der Kommunalaufsicht eine Haushaltssperre von 50 000 Euro auferlegt bekommen.“ Das bedeutet, aus dem laufenden Haushalt muss dieser Betrag gestrichen werden. So wurden Rücklagen für Rechtsstreitigkeiten aufgelöst und die Finanzierung von Straßen- und Wegepflege gekürzt. Für die Erneuerung der Straße zwischen Stresendorf und Herzfeld ist jedoch noch Geld da. Auf der Sitzung wurde der Auftrag vergeben, ab Montag, 25. November, bis Freitag, 20. Dezember ist die Straße für die Arbeiten gesperrt. Auch die Erneuerung der Ortsdurchfahrt steht weiterhin auf der Agenda. Das Projekt befindet sich im Planungs- und Ausschreibungsverfahren.