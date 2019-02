Parchim : Gemeinden begehen Weltgebetstag

von svz.de

26. Februar 2019, 09:09 Uhr

„Waren Sie schon einmal in Slowenien?“ Fast keiner von denen, die St. Marienpastorin Jessica Warnke-Stockmann gefragt hat, hat schon einen Urlaub in Slowenien verbracht. Manche seien durchgefahren auf dem Weg nach Griechenland und nach Kroatien. Dabei konnten sie aber nicht viel sehen vom Land. „Auch ich war noch nie dort“, verrät die Pastorin. Aber nun hat sie schon so viele Bilder gesehen, dass sie sagen kann: „Es ist ein zauberhaftes Land.“

Eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union steht im Mittelpunkt des Weltgebetstages 2019, der auch in Parchim begangen wird: am 1. März um 19 Uhr in der Winterkirche von St. Marien. In bewährter Weise wird das Ereignis von einer Gruppe vorbereitet, die sich aus Mitgliedern der Gemeinden St. Georgen, St. Marien und St. Joseph zusammensetzt. „Wir feiern einen Gottesdienst, sehen Bilder aus Slowenien und werden slowenische Spezialitäten speisen. Viele unbekannte Gerichte werden gekocht und auf den Tisch gebracht“, stimmt Pastorin Warnke-Stockmann auf den Abend ein. Der seht unter dem Leitsatz: „Kommt, alles ist bereit!“ Der Satz stammt aus einem Gleichnis, in dem ein Herr einlädt zum großen Gastmahl. Seine Knechte gehen persönlich los, um diesen Satz zu überbringen: „Kommt! Es ist alles bereit! Ihr seid eingeladen.“ Und was ist: Einer nach dem anderen sagt mit irgendwelchen Ausreden ab. Anderes alltägliches ist wichtiger. Daraufhin gehen die Knechte noch einmal los und laden die ein, die mit keiner Einladung rechnen. Besonders all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose.

Bis 1991 war Slowenien nie ein unabhängiger Staat. Dennoch war es über Jahrhunderte Knotenpunkt für Handel und Menschen aus aller Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle und religiöse Einflüsse mit. Bereits zu Zeiten Jugoslawiens galt der damalige Teilstaat Slowenien als das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt. Heute liegt es auf der Balkanroute, auf der 2015 tausende vor Krieg und Verfolgung geflüchtete Menschen nach Europa kamen.