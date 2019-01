von Christiane Großmann

30. Januar 2019, 20:10 Uhr

Am Freitag dieser Woche ist wieder Dorfkino in Groß Pankow: Ab 19.30 Uhr wird im Gemeinderaum im Pfarramt am Dorfplatz 5 der norwegische Film „Troubled water“ (Regie: Erik Poppe) aus dem Jahr 2010 gezeigt, lädt Pastorin Ulrike Kloss ein.