Landkreis Ludwigslust-Parchim : Gerechtigkeitslücke geschlossen

Das Tauziehen um die gerechte Finanzierung der Gesamt- und Regionalschulen im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist beendet. Damit ist klar: Die Kreisumlage 2017 wird um 0,6 Prozent auf 42,8 Prozent gesenkt.

Pascal Winkler, haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion findet, dass der Kreistag sich in dieser Geschichte nicht mit Ruhm bekleckert hat: „Während es die Gremien des Kreistags in dieser Zeit nicht vermocht haben, selbstständig eine tragfähige Lösung herbeizuführen, hat Landrat Christiansen verantwortungsvoll gehandelt.“ In zahlreichen Gesprächen vor Ort seien die Gemeinden überzeugt worden, Finanzierungsvereinbarungen abzuschließen. Im Kern geht es darum, dass Gemeinden für Regionalschüler, die an Gesamtschulen unterrichtet werden, zahlen. Die hatten argumentiert, der Landkreis sei schließlich laut Schulgesetz Träger der Gesamtschulen, solle also auch zahlen.

Der Kreis fand das ungerecht, weil Kommunen ohne Gesamtschule diese erstens über die Kreisumlage finanzieren und trotzdem zweitens für ihre Regionalschüler Lastenausgleich zahlen sollten. Im laufe der Debatte hatte der Landkreis mehr oder weniger offen damit gedroht, Gesamtschul-Standorte zur Disposition zu stellen.

Durch den Abschluss der Finanzierungsvereinbarungen konnte laut Pascal Winkler eine „klaffende Gerechtigkeitslücke innerhalb der kommunalen Familie“ beseitigt werden. Kommunen wie

beispielsweise Wittenburg hätten in der Vergangenheit nicht nur für ihre an der Gesamtschule Wittenburg lernenden Regionalschüler die Kosten im Rahmen einer bereits seit mehreren Jahren bestehenden Finanzierungsvereinbarung getragen, sondern zudem auch über die Kreisumlage den Differenzbetrag für diejenigen Kommunen mittragen müssen, die für ihre Regionalschüler an Gesamtschulen bisher keinen finanziellen Ausgleich geleistet haben. Die damit einhergehende doppelte Belastung traf zudem alle Kommunen, die eine Regionalschule in eigener Trägerschaft unterhalten.

Für den Schulstandort Sternberg bedeutet das: Mit dem Erhalt der Gesamtschule Sternberg wird auch die gymnasiale Ausbildung für die ganze Region gesichert.

Insgesamt wurden Finanzierungsvereinbarungen mit rund 50 Gemeinden für 1002 Regionalschüler abschlossen. Durch die damit verbundene Entlastung des Landkreises kann nun die Kreisumlage gesenkt werden. Dennoch gibt es nicht nur Gewinner: Sternberg muss zum Beispiel für die 126 Regionalschüler 146 800 Euro an den Landkreis überweisen.

Landrat Rolf Christiansen (SPD): „Aufgrund der nunmehr erreichbaren Finanzierungsbasis für die Regionalschüler besteht aus Finanzierungsgründen keine Veranlassung mehr die Beibehaltung der Trägerschaft für die bisherig in kreislicher Trägerschaft befindlichen Gesamtschulen zu prüfen. “

von Udo Mitzlaff

erstellt am 13.Jun.2017 | 05:00 Uhr