Parchim/Berlin : Girls’ Day im Bundestag

SPD-Abgeordneter Frank Junge freut sich über Bewerbungen

von Onlineredaktion SVZ

04. Januar 2019, 12:00 Uhr

Wie bereits in den vergangenen fünf Jahren bietet der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge auch 2019 einem Mädchen aus seinem Wahlkreis die Möglichkeit, für einen Tag die Arbeit im Deutschen Bundestag kennenzulernen. Die SPD-Bundestagsfraktion erwartet insgesamt 60 Schülerinnen. Eines dieser Mädchen wird vom SPD-Bundestagsabgeordneten Frank Junge eingeladen.

„Viele Mädchen wissen gar nicht, welche Aufgaben Politikerinnen und Politiker haben und wie spannend die Arbeit im politischen Bereich sein kann. Hier möchte ich dazu beitragen, dass sich das ändert. Deshalb lade ich ein Mädchen ein, einen Arbeitstag im Deutschen Bundestag zu erleben. Noch immer entscheiden sich Mädchen überproportional häufig für ‚typisch weibliche‘ Berufsfelder oder Studienfächer. Von daher bin ich sehr froh, dass die SPD-Bundestagsfraktion mit der Teilnahme am Girls‘ Day einen Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit von Mädchen und Frauen leisten kann“, so Frank Junge

Die Teilnehmerin erwartet ein vielfältiges Programm. Neben einer Führung durch den Deutschen Bundestag und einem Vortrag im Plenarsaal gibt es auch eine Diskussionsrunde mit Mitgliedern der SPD-Bundestagsfraktion. In einem Planspiel wird zudem der Weg durch die Gesetzgebung spielerisch erläutert. Der Girls‘ Day findet am 28. April statt (Anreise am Nachmittag des 27. April). Bewerben können sich Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren. Die Kosten der Reise und Unterbringung werden vollständig übernommen. Interessierte können sich mit einigen Sätzen, warum gerade sie nach Berlin fahren möchten, postalisch oder per E-Mail an das Bundestagsbüro von Frank Junge wenden (Platz der Republik 1, 11011 Berlin; frank.junge@bundestag.de). Bewerbungsschluss ist der 15. Februar 2019.