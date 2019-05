Steinbeck : Gottesdienst im Grünen

von svz.de

27. Mai 2019, 13:58 Uhr

Am Himmelfahrtstag wird in Steinbeck wieder Gottesdienst im Grünen gefeiert – mit Gesang, Musik, biblischen Texten und Picknick. Die Kirchengemeinden Spornitz und Neustadt-Glewe/Brenz laden Jung und Alt dazu ein. Er beginnt um 10.30 Uhr auf dem Friedhof in Steinbeck. Gäste werden gebeten, eine Kleinigkeit zum Essen mitzunehmen, um es mit anderen Besuchern zu teilen.