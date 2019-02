Lena Valaitis : Grand Dame des Schlagers in Golchen

von svz.de

04. Februar 2019, 09:08 Uhr

Eine beliebte Veranstaltungsreihe im Sternberger Seenland wird am kommenden Sonntag fortgesetzt. Bauer Korl lädt zur Musikantendeel mit Comedy und Klamauk, bewegenden Stimmen und jungen Talenten ein. Die Veranstalter kündigen einen besonderen Gast an: Bauer Korl habe lange auf sie gewartet – nun komme die „Grand Dame des deutschen Schlagers“ endlich nach Mecklenburg und gehe mit ihm auf Tour. Lena Valaitis kann immerhin auf eine 50-jährige Erfolgsgeschichte in der Branche zurückblicken. Außerdem sind am 10. Februar ab 14 Uhr Danny Buller, Bauer Korl, das Orchester Blecheinander und die Korl Boi’s in Golchen zu erleben. Alles in allem werde es ein buntes, kurzweiliges Programm welches zum Staunen, Klatschen, Lachen und Schunkeln einlädt. Karten sind bei der Touristinfo in Sternberg und auf dem Golchener Hof erhältlich.