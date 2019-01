Parchim : Gut 15 Millionen Euro weniger vom Land

Landrat mahnt beim Land vernünftige Finanzausstattung an

von Carlo Ihde

29. Januar 2019, 05:00 Uhr

„Das Jahr 2019 wird für den Landkreis ein besonderes“, sagte Landrat Stefan Sternberg am Rande einer Veranstaltung am Sonnabend in Parchim. Das neue Finanz-Ausgleichsgesetz (FAG) des Landes Mecklenburg-Vorpommern könnte zum Prüfstein für den kreislichen Haushalt werden. „Das FAG ist der Schlüssel für die Finanzen. Wir haben kurz vor Weihnachten die Zahlen bekommen, wie sich die Novelle auf uns auswirken wird, und waren erschüttert. Wenn bei 100 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln unser Landkreis mit 15 Millionen Euro weniger vom Platz gehen soll, dann ist das nicht nachvollziehbar“, so Sternberg. Das Land müsse für eine vernünftige Finanzausstattung des Kreises sorgen. „Der Motor im Kreis darf nicht ins Stottern geraten.“