Parchim : Heilpraktiker lädt zu Info-Abend

15. Januar 2019, 09:19 Uhr

Seit November gibt es in Parchim eine neue Adresse für Akupunktur und Chinesische Medizin. Der Heilpraktiker Christoph Siering öffnet einmal die Woche (immer donnerstags) seine Praxis im Massageladen „Manana“ am Alten Markt 2.

Ursprünglich hat Diplom-Forstingenieur Siering im Bereich Umweltbildung/ Erlebnispädagogik gearbeitet und Kindern mehr Zugang zur Natur eröffnet. Nun will er mit alternativen Heilmethoden einen neuen Weg zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit anbieten. Um seine Arbeit vorzustellen, lädt Christoph Siering am 24. Januar von 19 bis 21 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ins „Manana“ ein. Der Abend richtet sich an alle, die sich für Methoden der Chinesischen Medizin und auch für die Arbeit mit ätherischen Ölen interessieren.