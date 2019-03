Parchim : Helden der Region gesucht

Metropolitaner Award soll Engagement in der Metropolregion Hamburg würdigen

von Onlineredaktion pett

30. März 2019, 16:00 Uhr

Die Metropolregion Hamburg reicht in vier Bundesländer, ist fast so groß wie Belgien und Heimat für mehr als fünf Millionen Menschen. Doch wie groß ist das Gemeinschaftsgefühl zwischen Cuxhaven und Parchim? Nicht nur Lutz Bethge aus dem Unternehmensbeirat der Kooperation stellt die Frage: „Wissen die Menschen eigentlich, dass sie in der Metropolregion Hamburg leben?“

Der frisch ausgeschriebene Preis „Metropolitaner Award 2019“ soll die Menschen der riesigen Region näher zusammenrücken lassen und ihr soziales Engagement würdigen. Bethge: „Wir wollen ein Wir-Gefühl schaffen.“

Gesucht sind – in diesen drei Kategorien – Menschen, Unternehmen sowie Stiftungen und Vereine, die mit außergewöhnlichen Ideen etwas in der Region bewegen und dabei Ländergrenzen überwinden. Ab sofort können online Vorschläge eingereicht werden. Unter allen Teilnehmern werden Sachpreise verlost. Eine Jury – unter anderem mit der Kreis- Pinneberger-Tennislegende Michael Stich – trifft im Mai eine Vorauswahl und nominiert in den drei Kategorien je fünf Finalisten. Die Bevölkerung der Metropolregion kürt anschließend die drei Sieger. Diese werden am 27. Juni bei einer Gala in der Elbphilharmonie mit je 2500 Euro Preisgeld ausgezeichnet. Vereine, Stiftungen und Unternehmen werden zusätzlich mit einem Strategieworkshop gefördert.

Drei Paten werden für den Award die Werbetrommel rühren: Promiköchin Cornelia Poletto, Paralympics-Siegerin Kirsten Bruhn sowie der Moderator und Journalist Michel Abdollahi. Bei der Pressekonferenz des „Metropolitaner Award“ stellte Abdollahi zwei Beispielprojekte vor. Die Initiative „Das Geld hängt an den Bäumen“ bringt Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt. Die Mitarbeiter produzieren aus überschüssigem Obst Direktsaft. „Plattbeats“ hat sich die Förderung der niederdeutschen Sprache auf die Fahne geschrieben. Junge Amateurmusiker können hochdeutsche oder englische Songtexte ins Platt übersetzen lassen und dann aufführen. Ein Projekt, das dem in Teheran geborenen Abdollahi besonders am Herzen liegt – schließlich schlug er das Angebot zum Plattlernen an seiner Hamburger Schule aus jugendlicher Faulheit einst aus.







> Vorschläge für den Award können bis zum 4. Mai unter www.metropolitaner.de eingereicht werden.