Asklepios Klinik Parchim : Herzensschöne Klänge

Frauenchor der Kreismusikschule erfreut Patienten in der Asklepios Klinik

von svz.de

20. Dezember 2018, 03:00 Uhr

Nicht jeder von uns kann in diesen Tagen voller Elan umherwuseln und sich den Festvorbereitungen widmen. Manch einer muss diese Zeit sogar im Krankenhaus verbringen und sich dort auf seine Genesung konzentrieren. Um diesen Patienten eine Freude zu bereiten , kamen die „Herzensschönen“ direkt zu ihnen auf die verschiedenen Stationen der Parchimer Asklepios Klinik. Schon seit vielen Jahren singt der Frauenchor der Kreismusikschule „Johann Matthias Sperger“ in der Vorweihnachtszeit eine kleine Auswahl bekannter Weihnachtslieder, die über die Flure bis in die weit geöffneten Krankenzimmer zu hören sind. Auf diese Weise wünschen die Sängerinnen allen Erkrankten und auch dem Pflegepersonal ein gutes Weihnachtsfest.