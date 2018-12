Magie : „Hexer“ kommt nach Parchim

Tickets gibt es im Vorverkauf.

von svz.de

27. Dezember 2018, 20:34 Uhr

Weltmeister-Magier Frank Musilinski gastiert am 5. Januar in Parchim und will sein Publikum im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern. Seine „Hexer-ZauberGala“ s beginnt um 19.30 Uhr) in der Parchimer Stadthalle. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Stadtinformation (03871-71 550) sowie in der Stadthalle (03871-6067221).