Naturschutz : Hilfe für Bachmuschel & Co.

vergrößern 1 von 3 Foto: Uwe Jueg 1 von 3





Die Bedingungen in der Löcknitz verbessern sich für die vom Aussterben bedrohte Kleine Bachmuschel (Unio Crassus) und andere Lebewesen. Denn eine weitere für Tiere bislang kaum überwindbare Hürde im Wasser ist verschwunden. Bei Balow trennte ein 1,80 Meter hoher Stau den Lebensraum. Jetzt wurde das Wehr saniert und seitlich mit einem Fischaufstieg komplettiert. Rund eine Viertel Million Euro hat das gekostet, sagt Uwe Zöllner, Geschäftsführer vom Wasser- und Bodenverband Mittlere Elde. Bei diesem Projekt gab es mehr als die übliche 90-prozentige Förderung - nämlich 100 Prozent, weil das Gewässer ökologisch äußerst wertvoll ist. Wichtig für die Fortpflanzung der Unio Crassus sind u.a. bestimmte Fische, in deren Kiemen sich die Larven festzusetzen und zu Jungmuscheln entwickeln.

Unterhalb des Wehres bei Dambeck hatte der in Parchim ansässige Verband vor drei Jahren ein Wehr entfernt und durch einen Fischaufstieg ersetzt. In Streesow haben Brandenburger Kollegen ein großes Wehr an der Löcknitz durchgängig gemacht.

Bei Ziegendorf hatte der Parchimer Verband die Löcknitz entschlammt und ein Kiessubstrat in die Sohle eingebracht, in dem Unio Crassus leben kann. Es wurden Erlen gepflanzt, um das Gewässer zu beschatten.

Das alles soll der Kleinen Bachmuschel helfen. Sie war einst fast überall verbreitet und ist heute in vielen Regionen ausgestorben. Letzte Populationen sind oft gewaltig reduziert und überaltert. Fast überall fehlt es der Art an Nachwuchs.

Uwe Jueg kontrolliert zusammen mit Michael Zettler regelmäßig Bestände in Mecklenburg-Vorpommern. Südlich von Balow am Schießplatz gibt es an der Löcknitz die meisten Jungtiere, sagt Jueg. Bei Ziegendorf hat sich die Bachmuschel viel rarer gemacht. 200 Tiere waren es einmal pro Bachmeter, davon zwei Drittel Jungtiere. Jetzt sind es nur noch 60. Vor zwei Jahren wurde nur ein einziges Jungtier entdeckt. Die Ursachen dafür sind nicht geklärt. Es kann u.a. am Nitratgehalt des Wassers liegen. Zeitweise wurden auch Fischotter beobachtet, die sich die Muscheln schmecken ließen.

Auch an der Nebel im Bereich Güstrow sind die Bestände der Bachmuscheln stark rückgängig, teils um 80 Prozent, sagt Uwe Jueg: „Wir wissen nicht warum.“ Nur noch wenige dieser früher so weit verbreiteten Tiere gibt es beispielsweise auch in der Warnow bei Karnin. In der Stepenitz (Nordwestmecklenburg), wo keine Bestände erfasst waren, wurde die Bachmuschel mittlerweile über eine große Strecke nachgewiesen. Unio Crassus mit Jungtieren gibt es u.a. im Mittellauf der Sude bei Hagenow.

von Michael Beitien

erstellt am 03.Jun.2017 | 05:00 Uhr