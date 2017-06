Garwitz : Hurra, heute beginnt der Sommer

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

Nachdem für die Meteorologen bereits am 1. Juni Sommerbeginn war, ist heute der kalendarische Start in die Sommerzeit dran. Die kleinen und großen Wasserratten genießen die schönste Jahreszeit wie hier im beliebten Eldebad vis-a-vis der Garwitzer Schleuse schon seit Tagen. Am 15. Juli wird hier zum Vollmondbaden eingeladen.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 21.Jun.2017 | 05:00 Uhr