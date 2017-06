Einkaufen zur Geisterstunde : In Parchim wird es nordisch

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Zenker 1 von 1

Die in der Kreisstadt ansässigen Altstadthändler lassen die Einkaufsnacht wieder aufleben. Damit Parchimer sowie Gäste so richtig was davon haben, findet der Neustart an einem der längsten Tage des Jahres statt. In Schweden wird am 24. Juni das Mittsommerfest gefeiert, in Parchim eine „Nordische Einkaufsnacht“. Ab 19 Uhr haben Besucher fünf Stunden lang die Möglichkeit, durch die Innenstadt zu bummeln, zu verweilen, anzuprobieren, sich individuell beraten zu lassen und Kaufentscheidungen zu treffen.

Den rhythmischen Startschuss für die Shoppingnacht gibt die Gute-Laune-Percussiongruppe der Kreismusikschule „SAMBAtucada“. Die Besucher dürfen sich bis Mitternacht auf eine Feuershow, viele Attraktionen im typisch nordischen Stil, Musik und Unterhaltung freuen. Außerdem haben die Altstadthändler auf Facebook einen Fotowettbewerb am Start.

Schon auf der ersten Mitgliederversammlung nach der Gründung des Vereins am 1. November 2016 hatten sich die Akteure darauf verständigt, die Einkaufsnacht wieder aufleben zu lassen. Sie sorgte bis zum Jahr 2012 insgesamt sieben Mal für eine rappelvolle Innenstadt zur Geisterstunde. Ein erster Testballon, wie Parchimer nach der mehrjährigen Pause ein Erlebniseinkaufs-Event annehmen, wurde am Sonntag vor Ostern gestartet: Die Einladung zum vorösterlichen Spaziergang lockte Einheimische und Auswärtige scharenweise ins Zentrum. Die Kunden waren richtig gut drauf und in bester Frühlingsstimmung, zusätzlich angeheizt von der fast vorsommerlichen Witterung an diesem 9. April 2017 (SVZ berichtete). Thomas Hoffmann, Sprecher des Vereins der Altstadthändler, wertet es als sehr positives Zeichen, dass es gelungen ist, so viele im Zentrum ansässige Geschäftsinhaber als Mitakteure bei der Einkaufsnacht zu gewinnen. Mehr noch: Sogar in Parchim etablierte Firmen und Einrichtungen, die ihre Adresse nicht in der unmittelbaren Innenstadt haben, unterstützen das Projekt. Mit im Boot sind ebenfalls einige Autohäuser. Sehr dankbar sei man zudem über die Unterstützung von Sponsoren. Vereinsvorsitzender Günter Schulze bringt noch einmal das Grundanliegen auf den Punkt: „Wir haben uns als Verein auf die Fahnen geschrieben, die Innenstadt zu beleben, langfristig zu stärken und mit unseren Marketingaktionen Synergieeffekte für unsere Stadt zu erzeugen“. Dem Osterspaziergang und der Nordischen Einkaufsnacht werden also definitiv noch weitere Aktionen folgen.





von Christiane Großmann

erstellt am 09.Jun.2017 | 16:18 Uhr