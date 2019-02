Parchim : Informationen über Parkinson

von svz.de

11. Februar 2019, 09:12 Uhr

Viele Informationen von einer Schulungsveranstaltung mit Chefärzten der Parkinson Spezialkliniken bringt Karin Glause am 14. Februar mit nach Parchim. Die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern in der Deutschen Parkinson Vereinigung spricht über die Krankheit Morbus Parkinson und steht im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr (Einlass: 14.30 Uhr) im kleineren Versammlungsraum im Solitär der Kreisverwaltung Parchim. Die Regionalgruppe Parchim und Umgebung gehört zur in der Deutschen Parkinson Vereinigung.