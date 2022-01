Nach Commerzbank und Deutscher Bank : Jetzt macht auch die Postbank-Filiale in Parchim bald dicht

Nach der Commerzbank und der Deutschen Bank kehrt demnächst auch die Postbank Parchim den Rücken. Online-Banking ist immer mehr auf dem Vormarsch, so dass der Filialbetrieb zunehmend unwirtschaftlicher wird.

13. Januar 2022, 18:03 Uhr

Wieder zieht sich eine Bank aus Parchim zurück: Die Filiale der Postbank schließt noch im ersten Halbjahr 2022. Das bestätigte Postbank-Pressesprecher Hartmut Schlegel auf Anfrage unserer Redaktion.

„Wie andere Institute auch prüft die Postbank auf Basis des Kundenverhaltens laufend ihr Vertriebsnetz. Durch die fortschreitende Digitalisierung beobachten wir schon länger eine deutliche Veränderung. Wir stellen fest, dass unsere Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden und zwar über alle Altersgruppen hinweg“, erklärt der Pressesprecher.

Trend hat sich seit Corona weiter verstärkt

Dieser Trend habe sich seit Beginn der Corona-Pandemie nochmals verstärkt. Das gelte sowohl für das klassische Online-Banking als auch für den Online-Abschluss von Produkten, wie private Ratenkredite, oder für ergänzende Online-Angebote. Immer mehr Kunden entscheiden sich zum Beispiel für eine virtuelle persönliche Verbindung zu den Beratern, etwa über Video.

Wann die Tür zur Postbank-Filiale in der Ludwigsluster Straße in Parchim für immer ins Schloss fällt, steht noch nicht genau fest. „Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt“, sagt Hartmut Schlegel.

Unter welchen Kriterien wird eine Postbank-Filiale gschlossen? Unter welchen Kriterien wird eine Postbank-Filiale gschlossen? Hartmut Schlegel, Pressesprecher der Postbank mit Sitz in Bonn, erklärt, nach welchen Kriterien eine Filiale auf den Prüfstand gestellt wird: „Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt. Dabei kommt es vor allem auf die Art der Leistungen an, die unsere Kunden in der Filiale nachfragen, nicht auf die Anzahl der Kunden. Für uns muss das Verhältnis zwischen reinen Serviceleistungen (zum Beispiel Postdienstleistungen, Bargeldauszahlung) und wertschaffendem Neugeschäft – zum Beispiel durch Abschlüsse und Nutzung von Bankprodukten wie Ratenkrediten, Wertpapieren oder Baufinanzierungen – stimmen. Durch die fortschreitende Veränderung des Kundenverhaltens benötigt eine Filiale das entsprechende Kundenpotenzial, um dieses Verhältnis dauerhaft ausgewogen und damit wirtschaftlich zu gestalten. Filialen, die dieses Potenzial nicht haben, schließen wir deshalb. Nur durch eine stetige Anpassung unseres Filialnetzes können wir langfristig als Unternehmen wirtschaftlich arbeiten.“

Es werde keine Entlassungen geben. „Die durch die Schließung der Filiale entfallenden Stellen werden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut“ , so der Pressesprecher. Aus Sicherheitsgründen mache die Postbank grundsätzlich keine Angaben, wie viele Mitarbeiter in einer Filiale beschäftigt sind. Das Stichwort heißt „Überfallprävention“.

Im Sommer 2021 wurde Commerzbank in Parchim geschlossen

Mit der Postbank zieht sich innerhalb weniger Monate die dritte Bank aus dem Direktkundengeschäft in Parchim zurück. Den Anfang machte im Sommer die Commerzbank, die sich zu einer digitalen Beratungsbank für Deutschland profilieren will und ihr bundesweites Filialnetz seit Herbst vergangenen Jahres von 790 auf 340 Standorte ausdünnt. Die Parchimer Filiale war pandemiebedingt bereits seit längerer Zeit geschlossen und wurde nie wieder geöffnet.

Inzwischen gibt es auch in der Deutschen Bank keinen Ansprechpartner mehr vor Ort für die Parchimer. Das Geschäft in der Blutstraße schloss Mitte Dezember 2021. Die Selbstbedienungszone ist geblieben. Als „neue“ Filiale wird Kunden die Bank in Ludwigslust empfunden.

Sparkasse in der Weststadt in Parchim bleibt

Dass die Weststadt-Filiale der Sparkasse von einer Schließung bedroht sein soll, entpuppt sich allerdings als Gerücht. „Kurzfristig gibt es keine Überlegungen zu Anpassungen im Filialnetz der Sparkasse“, versichert Christine Klement, Abteilungsleiterin des Vorstandstabes bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, auf Anfrage.

Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin habe bereits maßvolle Anpassungen am Filialnetz vorgenommen. „Damit sind wir mittelfristig gut aufgestellt. Die Sparkasse steht ihren Kunden weiterhin mit einem flächendeckenden Filialnetz zur Verfügung“, sagt die Abteilungsleiterin.

Der Trend, immer mehr von zu Hause aus zu erledigen, macht natürlich auch um die gute alte Sparkasse keinen Bogen: „Wir können einen moderaten, aber stetigen Trend zur Nutzung digitaler Wege und damit verbunden eine im gleichen Umfang langsam nachlassende Inanspruchnahme des Service in unseren Filialen bestätigen“, sagt Christine Klement.

Digitale und persönliche Nähe

Dabei würden die Mitarbeiter ihre Kunden mit gezielter Beratung bei der Nutzung der digitalen Angebote unterstützen. „Unsere Mitarbeiter werden diesbezüglich permanent weitergebildet. 'Digitale Nähe' hat für uns einen ebenso hohen Stellenwert wie 'Persönliche Nähe'.“ Beratung werde allerdings unverändert rege nachgefragt. Die Abteilungsleiterin verhehlt nicht: „Perspektivisch wird – insbesondere durch die aktuellen Herausforderungen – eine erneute Prüfung erforderlich sein.“

VR-Bank-Filiale in der Weststadt seit 1. Januar zu

Veränderungen gab es mit Blick auf die weitere Digitalisierung über den Jahreswechsel ebenfalls bei der VR-Bank. Die Filiale in der Parchimer Weststadt wurde mit dem Regionalzentrum in der Innenstadt zusammengelegt und in der Blutstraße zu einem größeren Berater- und Betreuerteam gebündelt. Analog passierte das mit den Filialen in Grabow und Neustadt-Glewe, die mit dem Regionalzentrum in Ludwigslust zusammengelegt wurden. Die mehr als 7500 Kunden der Region Ludwigslust – Parchim seien frühzeitig über die Neuausrichtung informiert worden, sagt eine Banksprecherin.