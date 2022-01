Jugend in Parchim : Jugendbeirat bereitet Wünschebrief an Bürgermeister vor

Die Arbeit im Parchimer Jugendbeirat geht auch ohne Präsenztreffen und trotz Corona weiter. Am Mittwoch präsentiert die Doppelspitze ihren Mitstreitern die Mustersatzung.

Avatar_prignitzer von Christiane Großmann

18. Januar 2022, 09:59 Uhr

Die Arbeit im Parchimer Jugendbeirat geht auch ohne Präsenztreffen und trotz Corona weiter. Am Mittwoch präsentiert die Doppelspitze ihren Mitstreitern die Mustersatzung.

Präsenzsitzungen stehen momentan coronabedingt nicht auf der Tagesordnung des im vergangenen Jahr aus der Taufe gehobenen Jugendbeirates der Stadt. Die Arbeit geht trotzdem weiter: Die Beiratsmitglieder treffen sich in regelmäßigen Abständen zweimal im Monat über Google-Meet.

Mittwoch wird Mustersatzung vorgestellt

Die nächste Videokonferenz findet am 19. Januar statt. Dort wollen Jannes Haak und Lucius Purr ihren Mitstreitern die Mustersatzung für das Gremium vorstellen. Bis zum Montagabend haben sie intensiv daran gefeilt. Jannes und Lucius bilden die Doppelspitze des Beirates und vertreten ihn damit nach außen.

Die Erarbeitung einer eigenen Satzung gehörte zu den ersten großen Herausforderungen der beiden Vorsitzenden im Zusammenhang mit diesem Ehrenamt. „Das ist eine schwierige Sache“, gibt der 17-jährige Jannes ehrlich zu. Die Führungsaufgabe leichter macht für die beiden, dass sie in die gleiche Klasse gehen: Jannes und der 16-jährige Lucius besuchen die elfte Klasse am Friedrich-Franz-Gymnasium.

Was die Jugend in Parchim bewegt

Die nächste Aktion wird ein Wünschebrief an den Bürgermeister sein, und zwar an den neu gewählten oder wieder gewählten. Denn in Parchim ist am 24. April Bürgermeisterwahl. Um den Job im Rathaus bewerben sich der bisherige Amtsinhaber Dirk Flörke (CDU) und der Arzt Dr. Sebastian Langer (SPD).

Der Wünschebrief mit den Anregungen, was die Jugend in Parchim bewegt und wie ihre Stadt cooler werden könnte, soll dem Gewinner der Wahl schon bald nach der Kommunalwahl ins Haus flattern.

Auch interessant: Das wünschen sich junge Menschen für Parchim

Bereits seit dem ersten Treffen schwebt den engagierten Mitstreitern des Jugendbeirates auch ein Workshoptag als offene Veranstaltung – in welchem Rahmen auch immer – vor. Doch die Pandemie verhinderte bisher die konkrete Umsetzung.

Weitere Mitglieder können berufen werden

Die ersten zwölf Mitglieder des Jugendbeirates der Stadt wurden im Dezember 2021 von den Stadtvertretern berufen. Ihre Amtszeit dauert zwei Jahre – von 2022 bis 2023. In diesem Zeitraum können weitere Mitglieder nachbenannt werden, bis die mögliche Höchstzahl von 22 Mitstreitern erreicht ist.

Auch interessant: Das sind die ersten Mitglieder des neuen Jugendbeirates

Der Beirat tritt gegenüber der Stadtvertretung als Sprachrohr für die Wünsche und Sorgen von jungen Menschen auf. Kontakt kann zu ihm über Instagram oder über das Haus der Jugend aufgenommen werden. Hier hat der Jugendbeirat nicht nur seine Büroadresse, sondern auch ständige Ansprechpartner bei den Mitarbeitern der städtischen Einrichtung, die gern mit Rat und Tat zur Seite stehen.