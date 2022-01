Gelockerte Regeln seit Montag : Kino und Theater in Parchim hechten Corona-Entscheidungen hinterher

Seit Montag dürfen Filmtheater, Bühnen und Tierparks eigentlich wieder öffnen. Für viele kam das sehr überraschend.

04. Januar 2022, 17:32 Uhr

Seit Montag dürfen Filmtheater, Bühnen und Tierparks eigentlich wieder öffnen. Für viele kam das sehr überraschend.

Seit Montag dürfen in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sowie in der Landeshauptstadt Schwerin Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen wie Kinos, Theater, Schwimmbäder sowie die Innenbereiche von Zoos und Tierparks wieder öffnen. Das hatte die Landesregierung am Sonntag bekannt gegeben. Grund für die Wiedereröffnung nach zumeist einer Woche Schließung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten landesweit den Schwellenwert von 9 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten hatte. Nun gelten wieder die Corona-Ampelfarben der Landkreise – und die ist in Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg und Schwerin orange.

Freude und Kritik bei Kinobetreiber Stephan Rauchfuss

Stephan Rauchfuss, Betreiber des Movie Star in Parchim, freut sich. Allerdings schafft er es erst am Donnerstag, sein Kino wieder zu öffnen. „Diese kurzfristigen Entscheidungen vom Land sind eine Katastrophe. Das ist das Letzte, womit ich jetzt gerechnet habe. Jetzt sollen wir von heute auf morgen wieder aufmachen. Da sieht doch keiner mehr durch“, kritisiert er.

Movie Star in Parchim war zwischen Weihnachten und Silvester zu

Das Movie Star musste wie alle anderen am 27. Dezember wegen der steigenden Corona-Zahlen schließen. Nun wird der Kinobetreiber von den Leuten auf der Straße angesprochen, warum er noch nicht wieder aufhabe. „Grundsätzlich finde ich aber die Entscheidung der Landesregierung für die Wiedereröffnung richtig. Das zeigen mir die Reservierungen und Nachfragen“, sagt er. Es sei jedoch sehr schade und auch unverständlich, warum nun gerade in der sonst umsatzstärksten Woche des Jahres zwischen Weihnachten und Neujahr das Kino geschlossen bleiben musste.

Auf jeden Fall bietet Stephan Rauchfuss ab Donnerstag ein Programm an, das sich sehen lassen kann. „Ich zeige jetzt bei mir im Kino den neuen King's-Man-Film: ,The Beginning'. Und an diesem und nächsten Sonntag kann ich den Kinderfilm ,Sing' als Preview zeigen, der kommt eigentlich erst am 20. Januar in die deutschen Kinos.“

„Spider-Man: No Way Home“ und “House of Gucci“ zu sehen

Weiterhin zu sehen sind für Erwachsene auch die neuen Spider-Man- und Matrix-Filme, „House of Gucci“ sowie „Das schwarze Quadrat“. Für Kinder gibt es unter anderem den neuen „Lauras-Stern“-Film, „Die Schule der magischen Tiere“, „Clifford“ und „SimsalaGrimm“ auf der Leinwand.

Im Kino gilt die 2Gplus-Regel, wonach Geimpfte und Genesene mit negativem Corona-Test Zugang haben, Personen mit Booster-Impfung auch ohne Test. Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen, können mit ihrem Schülerausweis ins Kino, da sie in der Schule dreimal wöchentlich getestet werden. Kinder unter sieben Jahren brauchen keinen Impf- oder Testnachweis.

Junges Staatstheater und Museum bleiben noch geschlossen

Das Junge Staatstheater bleibt wie das Mecklenburgische Staatstheater insgesamt noch geschlossen. Omikron rolle auf Mecklenburg-Vorpommern zu, da wäre es falsch, sofort wieder vor Publikum zu spielen, so Geschäftsführer Christian Schwandt. „Wir werden am nächsten Montag bekannt geben, wie es weitergeht. Wir warten erst einmal die Beratungen von Bund und Ländern am Freitag ab“, so Pressesprecherin Franziska Pergande.

Das Museum in Parchim bleibt bis 31. Januar 2022 aus organisatorischen Gründen sowieso vollständig geschlossen. Die Mitarbeiter nutzen die Zeit für Vorbereitungen auf den Umzug in die Kulturmühle im Herbst.

Bärenwald Müritz hat schon wieder offen

Der Bärenwald Müritz in Stuer hat bereits seit Montag wieder geöffnet. Zutritt haben Geimpfte, Genesene und Getestete, im Shop nur Geimpfte und Genesene. Besucher sollen beim Eintritt zur Überprüfung ihr Impfzertifikat, den Impfausweis oder den Test-Nachweis sowie ihren Personalausweis bereithalten. „Es ist noch ruhig, aber es werden immer mehr Besucher“, so ein Mitarbeiter am Dienstag.

Elefantenhof Platschow hat Winterpause

Der Elefantenhof Platschow hat um diese Jahreszeit generell Winterpause, auch wenn er in diese normalerweise erst nach Silvester geht.