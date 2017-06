Feste in der Region : Königsschuss und Ponyreiten

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Erstmals widmeten die Poltnitzer Schützen ihr traditionelles Pfingstfest hauptsächlich den Kindern. Neuerungen wie ein eigenes Festzelt, eine Hüpfburg oder das Ponyreiten zogen magisch an. Das Nachmittagsprogramm im großen Festzelt war ebenfalls ganz an den Interessen von Kindern ausgerichtet. Die Parchimer Tanzsportgarde bot ihre junge Schautanzgruppe mit einer Gutenachtgeschichte, das Tanzmariechen Svenja und ein Hexen-Duo auf. In zwei Wochen gastiert die Truppe in Altenlinden bei Plau am See. Mit Bonbons, Konfetti und Luftschlangen garniert, brachte der Parchimer Hardy Stemmann als Clown „Wilde Hilde“ mit seinem Programm die Lacher auf seine Seite und sechs Kinder auf einen Parcours zum Eierlaufen. Die Hundeschau aus Platschow und Stepptänzer aus Dobbertin rundeten das Nachmittagsprogramm ab und lockten sogar die Sonne hervor. Kuchenzelt und eine breite Palette von Speisenangeboten verliehen dem Volksfestcharakter sein I-Tüpfelchen. Dass daraus zu fortgeschrittener Stunde ein ausgelassener Tanzabend wurde, verdankten die Schützen einmal mehr dem Plauer Perry Neudhöfer, der seit 25 Jahren als Diskjockey fungiert.

Albrecht Marx und Vereinspräsident Kurt Klatt ehrten die Jubilare, die neuen Träger von Schützenschnüren sowie Schützenkönigin und -könig mitsamt ihrem Gefolge (siehe Ehrentafel). Bei deren Wettkampf waren die Ergebnisse aus 20 Schüssen (maximal 200) mit dem Ergebnis des Königsschusses (maximal 10) multipliziert worden. Der Poltnitzer Schützenverein wurde 1990 gegründet. Erster Vorsitzender war damals Heinz Niechotz. Ihm folgte 1992 Kurt Klatt, der sein Amt noch heute ausübt. Die Mitglieder verweisen stolz auf eine leistungsfähige Wettkampfanlage, die dank Eigenleistung und mit Unterstützung einer ganzen Reihe von Sponsoren entstand. Für Kleinkaliber-Gewehre stehen in Poltnitz aktuell neun 50-Meter-Schießbahnen, für großkalibrige Pistolen fünf 25-Meter- und für Luftgewehre fünf 10-Meter-Bahnen zur Verfügung. Diese Trainings- und Wettkampfanlage war und ist Voraussetzung, dass die aktiven Schützinnen und Schützen des Vereins eine Vielzahl von Kreismeister-, Landesmeister-, Kreis- sowie Landeskönigstitel erringen konnten.