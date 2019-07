Matzlower Kirche : Konzert zum 30. Geburtstag des Spornitzer Kirchenchors

von svz.de

01. Juli 2019, 04:00 Uhr

Seinen 30. Geburtstag feierte der Spornitzer Kirchenchor unter der Leitung von Sabine Kamke am Sonnabend mit einem Konzert in der Matzlower Kirche. Zur Begleitung kamen dabei Gitarre und Klavier zum Einsatz. Als Gäste traten die Garwitzer Feuerwehrspatzen unter der Leitung von Ingrid Lipowski auf. Zum Reigen der Festkonzerte zählt dann am 21. September noch ein gemeinschaftlicher Auftritt mit dem Spornitzer Dorfchor, den Dagmar Willutzki leitet.