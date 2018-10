Westmecklenburg-Klinikum : Kreis zieht die Zügel an

Spitzen der Fraktionen einigen sich mit Verwaltung auf Sanierungsmaßnahmen

von Mayk Pohle

25. Oktober 2018, 06:48 Uhr

Nach mehr als zweistündiger Krisensitzung hat sich der Kreisausschuss geschlossen auf Sanierungsmaßnahmen im Westmecklenburg-Klinikum verständigt. Der Kreis will mit einem Vorschuss von 400 000 Euro sehr schnell die Liquiditätslücke schließen und erwartet die gleiche Summe auch vom Stift Bethlehem. Zugleich soll ein neuer Geschäftsführer ausgeschrieben und installiert werden, um externen Sachverstand in den Betrieb zu holen. Möglichst schnell will der Landkreis auch eine Mehrheitsbeteiligung erreichen. Bisher halten Kreis und Stift jeweils 50 Prozent. Landrat Stefan Sternberg ist gestern mit entsprechenden Verhandlungen beauftragt worden.

Ob sich das Stift auf die Forderungen des Kreises einlässt, sei noch offen, wurde gestern Abend sowohl vom Landrat als auch von den Spitzen der Fraktionen bestätigt. Für den Fall einer Absage seitens des Stifts sei man auch darauf vorbereitet. „Wir hatten einen sehr schwierigen September, dennoch haben uns die Zahlen mit dem Fehlbetrag über 802 000 Euro sehr überrascht. Das darf nicht wieder passieren“, erklärte Sternberg den Ernst der Lage. Zugleich gaben er als auch die Vertreter der Fraktionen eine Garantie für den Weiterbetrieb des Klinikums ab. Der Landkreis sei hier für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung klar in der Pflicht. „Der Erhalt des Klinikums mit seinen Standorten in Ludwigslust und Hagenow steht für uns nicht in Frage. Ebenso wichtig ist die Situation der Beschäftigten.“ Diese hätten in der vergangenen Jahren Hervorragendes geleistet in einem schwierigen Umfeld für kleine Krankenhäuser.

Schwere Situation verschärfte sich im September

Die schwere Situation des Klinikums sei zwar nicht über Nacht entstanden, habe sich aber durch Rückgänge der Einnahmen bei der Intensivmedizin im September deutlich verschärft.

Mit den neuen Maßnahmen will der Kreis die bereits laufenden Sanierungen und Investitionen noch einmal beschleunigen und straffen. Dabei geht es nicht um die flüssigen Mittel sondern auch um große Investitionen. Hier gibt es bereits schon länger Gespräche mit dem Land, das auch schon zehn Millionen an Investitionen zugesagt hat. „Für uns sind diese beiden Häuser, zwischen denen wir keinen Unterschied machen, in Stein gemeißelt. Niemand muss sich Gedanken über den medizinischen Betrieb machen, da gibt es keinerlei Einschränkungen“, erklärte gestern Abend auch Christian Geier von der CDU-Fraktion, der zugleich auch im Aufsichtsrat sitzt.

Landrat Sternberg gab zu, dass die Lage keineswegs rosarot sei. „Mit der heutigen Positionierung haben wir klar beschlossen, wie der künftige Kurs aus Sicht des Landkreises sein soll.“ Viel Zeit bleibt nicht. Bis Ende des Jahres soll der Fehlbetrag im Klinikum sich im Bereich von mehr als einer Million Euro bewegen. Zumindest rechnen nach SVZ-Informationen damit die Finanzfachleute im Landkreis.

Kommentar: Ein Anfang Jede Krise hat ihr Gutes, das hat sich gestern wieder bestätigt. Nachdem das Management wegen der klammen Kasse buchstäblich die Notbremse ziehen musste, wird sich einiges ändern. Zu oft wandelte das Klinikum am Rande einer handfesten Krise. Die ist nun da, jetzt wird gehandelt. Zumindest will das der Kreis. Das Stift wird sich diesem Druck kaum entziehen können. Ein Gesellschafter muss den „Laden“ führen und nicht zwei. Das haben nicht zuletzt die 750 Beschäftigten an beiden Standorten verdient. Sie und die Patienten erwarten jetzt Investitionen und dauerhafte Veränderungen.