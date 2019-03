Parchim : Kreisjugend jetzt als Rat aktiv

von svz.de

09. März 2019, 05:00 Uhr

Das jugendliche Organisationsteam, welches seit 2015 das kreisweite Jugendforum aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ im Landkreis Ludwigslust-Parchim organisiert, gibt es nicht mehr – zumindest nicht unter diesem Namen. „Wir haben uns diese Woche gemeinsam entschlossen, um in der Öffentlichkeit präsenter und auch für alle ansprechbar zu sein, unser jugendliches Orga-Team in Kreis-Jugend-Rat umzubenennen“, erklärt Willem Smakman aus Ludwigslust die Umbenennung. Sie führen seit 2015 das Jugendforum im Landkreis durch, verwalten das Geld aus dem Jugendfonds, schreiben Mikroprojektförderungen aus und organisieren Weiterbildungen und Schulungen für Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Landkreis. Dies wollen sie künftig unter einem griffigen Namen, mit eigenem Logo und einer eigenen Homepage tun. In den kommenden Wochen ist ein Auftakttreffen geplant, zu welchem alle Kinder und Jugendlichen aus dem Landkreis eingeladen sind, ihre Ideen und Vorstellungen für den Kreis-Jugend-Rat mit einzubringen und selber mitzumachen.