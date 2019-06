Parchim : Kreisverwaltung teilweise geschlossen

von svz.de

24. Juni 2019, 07:30 Uhr

Der Fachdienst Jugend am Standort der Kreisverwaltung in Parchim bietet am Mittwoch, 26. Juni, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr keine Sprechzeiten an. Betroffene Bereiche sind der Allgemeine Soziale Dienst, der Pflegekinderdienst, Amtsvormünder sowie die Jugendgerichtshilfe. Telefonisch ist der Fachdienst erreichbar. In Notfällen steht die Kinderschutzhotline zur Verfügung – Telefon 0800/1414007.