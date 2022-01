Kultur in Ludwigslust-Parchim : Künstler können noch bis Ende Januar Förderung beantragen

Zweimal im Jahr fördert der Landkreis gemeindeübergreifende öffentliche Veranstaltungen und Initiativen. Noch bis zum 31. Januar können Anträge für erstes Halbjahr beim Fachgebiet Kultur gestellt werden.

05. Januar 2022, 18:19 Uhr

Zweimal im Jahr fördert der Landkreis gemeindeübergreifende öffentliche Veranstaltungen und Initiativen. Noch bis zum 31. Januar können Anträge für erstes Halbjahr beim Fachgebiet Kultur gestellt werden.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gibt es mehr als 300 Künstler und Kulturakteure. Mit mehr als 90.000 Euro hat der Landkreis Ludwigslust-Parchim im Jahr 2021 Projekte im kulturellen Bereich gefördert. „2021 konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Veranstaltungen, für die Kulturförderung genehmigt wurde, stattfinden. Einige wurden gänzlich abgesagt, andere ins kommende Jahr verschoben“, informierte Kreissprecherin Sabrina Panknin.

Ziel der Förderung ist eine vielfältige Kulturlandschaft

Damit die Kulturlandschaft weiterhin bunt und vielfältig bleibt, fördert der Kreis jährlich Projekte und Vorhaben. Die Kulturlandschaft ist zugleich ein wichtiger Aspekt der Bildung. Zweimal im Jahr fördert der Landkreis dafür gemeindeübergreifende öffentliche Vorhaben, Veranstaltungen und Initiativen. Für Projekte im ersten Halbjahr 2022 können die Förderanträge noch bis zum 31. Januar beim Landkreis Ludwigslust-Parchim, Büro des Landrates, Fachgebiet Kultur, Postfach 12 63, 19362 Parchim eingereicht werden.

Den Antrag auf Kulturförderung gibt es auf der Internetseite des Landkreises. Förderfähig sind beispielsweise Projekte, die innovativ sind und Modellcharakter haben, die die plattdeutsche Sprache, Tradition und Heimatpflege fördern, touristische Angebote bündeln, zur musikalischen Ausbildung Kinder und Jugendlicher beitragen, den überregionalen Kulturaustausch fördern oder gezielt den infrastrukturell schwach entwickelten ländlichen Raum stärken. Für die Förderung müssen 50 Prozent Eigenanteil und eine Förderung durch die Kommune nachgewiesen werden.

Festival Kultur on Tour kam gut an, wird 2022 aber kleiner

Christiane Großmann

Im vergangenen Sommer hatte der Landkreis unter anderem das neue Projekt „Kultur on Tour“ gefördert. Die Open-Air-Tour wurde auch durch die Maßnahme „Neustart Kultur“ der Bundeskulturstiftung mit mehr als 118.000 Euro möglich und innerhalb von nur zwei Monaten auf die Beine gestellt. Das Festival in Kooperation mit Kulturakteuren begann in Plau am See und wanderte über Parchim und Neustadt-Glewe in die Festungsstadt Dömitz.

Eine der Hauptorganisatorinnen war Daniela Melzig aus Augzin. „Kultur on Tour soll es auch 2022 geben, wir haben schon einen Förderantrag gestellt“, teilt die Künstlerin mit. Weil die Förderung des Bundes wegfalle, soll das kleine Festival diesmal nur in Parchim und Ludwigslust stattfinden.